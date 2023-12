Mede-oprichter modemerk Lewis & Melly start eigen sieradenmerk: Mel Jewels

Melanie Lemmens is onderdeel van het duo achter Antwerps modemerk Lewis & Melly. Samen met haar broer richtte ze het merk op, maar ze gaat nu voor een extra merk van haarzelf: Mel Jewels. Zoals de naam al doet vermoeden richt Lemmens zich hiermee op sieraden en accessoires. FashionUnited gaat in gesprek met de ondernemer en ontwerper om meer te leren over het nieuwe label.

Eerst een modemerk, nu een eigen sieradenmerk. Waardoor wilde je deze stap graag maken en hoe lang is Mel Jewels al in de maak?

Bij Lewis & Melly verkochten we al juwelen van andere merken in onze eigen winkels. We merkten echter al snel dat veel andere winkels dezelfde juwelen verkochten. Zelf ben ik een grote liefhebber van sieraden en ik ben van mening dat ze je outfit compleet maken. We hechten bij Lewis & Melly waarde aan exclusiviteit en willen vermijden dat dezelfde items overal verkrijgbaar zijn. Daarom ontstond het idee om een eigen accessoirelijn te lanceren, zij het onder een andere naam. De bedoeling is om in de toekomst uit te breiden naar andere accessoires. Zo voegen we binnenkort ook al een reeks van haarspelden toe. Het heeft iets meer dan een jaar geduurd om Mel Jewels op te starten maar nu zijn we ongeveer een maand geleden gelanceerd.

Waar haal je de inspiratie vandaan voor de sieraden?

Ik haal mijn inspiratie vooral uit vintage juwelen. Zelf leende ik af en toe eens een prachtig vintage stuk van mijn mama omdat ik bij nieuwe juwelenmerken deze stijl niet echt kon vinden. Nochtans merkte ik dat vintage stuks, zowel bij kleren als juwelen, enorm populair zijn. Het geeft direct een chique en elegante look en straalt exclusiviteit uit.

Hoe en waar worden de items gemaakt?

De juwelen worden gemaakt in China. In september zijn we de fabrikant gaan bezoeken en hebben we het volledige proces van de productie gezien. Ik bedenk zelf alle ontwerpen, teken ze uit en stuur ze door naar de fabrikant. Zij werken deze volledig uit tot het afgewerkt product. Al de juwelen zijn gemaakt van 18-karaats verguld met stainless steel of messing.

Campagnebeeld van Mel Jewels Credits: Mel Jewels

Wie is de klant waar Mel Jewels zich op richt?

De doelgroep van Mel Jewels is dezelfde als die van Lewis & Melly, namelijk jongvolwassenen die hun eigen stijl al volledig hebben gevonden. Mel Jewels richt zich ook niet volledig op één stijl. Ik probeer in mijn collectie vooral te variëren tussen goede statement stuks en stukken die meer hedendaags zijn. Zo kan ik meer mensen met verschillende stijlen aanspreken en is er voor ieder wat wils.

Mel Jewels wordt nu verkocht bij Lewis & Melly, wil je het ook via andere retailers gaan verkopen?

Dat is wel het plan, eerst wil ik zelf nog van dichtbij bekijken wat goed verkoopt en of alles goed zit, zoals de materialen, stenen en kwaliteit. Als we een ruimer aanbod hebben en alles vlot loopt, nemen we de volgende stap, namelijk Mel Jewels verdelen in andere winkels.

Heb je nog meer dromen die je uit wil laten komen nu het modemerk en het sieradenmerk staan?

Zelf heb ik super veel interesses en probeer ik, ook buiten mijn werk, creatief bezig te zijn met bijvoorbeeld schilderen, tekenen en interieur. Zo ben ik de laatste tijd veel bezig met mijn huis te decoreren met tweedehands meubels. Stiekem is het ook al lang mijn droom om daar ooit iets mee te doen, maar voor nu is dat enkel nog een leuke hobby. Tot nu toe kan ik zelf ook binnen mijn job mijn creatieve zelf zijn en zijn er al heel wat dromen uitgekomen. Mijn eigen juwelenmerk opstarten kan je daar zeker en vast bij rekenen.

