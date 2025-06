Meer dan bijverkoop: hoe My Jewellery accessoires een hoofdrol geven in wholesale

My Jewellery heeft zich in de afgelopen jaren stevig gepositioneerd als toonaangevend accessoiremerk met een directe connectie tot Gen Z. Wat begon als een direct-to-consumer succesformule, is inmiddels uitgegroeid tot een hybride strategie waarin wholesale een cruciale groeimotor vormt. In gesprek met Thom Timmer, Head of Business Development bij My Jewellery, wordt duidelijk hoe deze verschuiving niet alleen commercieel slim is, maar ook naadloos aansluit bij de merkidentiteit en marktontwikkelingen.

Wholesale als verlengstuk van de merkidentiteit

Voor My Jewellery is wholesale geen los verkoopkanaal, maar een natuurlijke extensie van de merkbeleving. “We kiezen bewust voor retailers die écht bij onze identiteit passen,” aldus Timmer. “Wij zijn vooral op zoek naar sterke retailers die begrijpen dat retail al lang niet meer alleen draait om het aanbieden van producten, maar juist om het creëren van een beleving voor de klant. Vooral voor de jongere generatie (Gen Z) is dat geen wens meer, maar echt een must.”

My Jewellery heeft zich in de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld met een selectieve aanpak. Inmiddels is wholesale uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de groeistrategie. “Of een retailer nu een warenhuis, fashion-, destination- of conceptstore is: wij passen goed in al deze concepten." "Voorop staat voor ons dat er de juiste aandacht voor de merkpresentatie en klantbeleving is.”

Accessoires in de hoofdrol

Waar veel accessoiresmerken gezien worden als een extraatje op de winkelvloer, pakt My Jewellery het anders aan. Door sterk te leunen op branding, visuele merchandising en hoogrotatieproducten zoals NOOS-oorbellen en trendgevoelige HERO-drops, creëren ze een permanente aantrekkingskracht voor de consument. “Bovendien is deze categorie perfect geschikt voor impulse buying en gifting, waar wij een zeer sterk aanbod in hebben. Het gemiddelde bonbedrag kan hiermee voor de retailer aanzienlijk omhoog.”

Daarnaast merkt My Jewellery de kracht van social media-campagnes en snel opkomende trends, zoals op TikTok. “Fans komen echt binnen bij onze partners om te vragen of zij ‘die mooie ketting met die grote schelp’ van TikTok ook verkopen. Daarom is het essentieel om trends altijd te blijven inkopen.” De combinatie van een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding, gifting appeal en hoge rotatie maakt de collecties bijzonder interessant voor retailers.

Flexibiliteit door in-house design en ondersteuning van retailpartners

Een van de grootste strategische voordelen van My Jewellery is het volledig in-house georganiseerde designproces. Hierdoor kan het merk een ‘see now, buy now’-strategie hanteren, ook richting wholesale. Met minstens tien collectielanceringen per jaar en een modulair aanbod van NOOS- en HERO-collecties blijft het aanbod voortdurend vernieuwd, zonder dat partners ver vooruit hoeven te plannen.

My Jewellery neemt de ondersteuning van retailpartners serieus. “Onze support stopt niet bij levering.” Via visual merchandising, POS-materialen, trainingen (zowel digitaal als op locatie) en content sharing worden partners geholpen om het merk lokaal sterk neer te zetten. Daarnaast wordt gewerkt met EDI- en VMI-oplossingen, zodat naleveringen efficiënt verlopen. “Zo bouwen we samen aan een professionele merkbeleving die de retailer weinig extra tijd kost en klanten telkens opnieuw weet te verrassen.”

Internationale groei via vakbeurzen en lokale spelers

Voor de internationale expansie speelt deelname aan vakbeurzen als CIFF, Who’s Next, Momad en TFWA Cannes een belangrijke rol. De beursaanpak van My Jewellery weerspiegelt de merkidentiteit: kleurrijk, community-gedreven en gevoelsmatig. In september wordt voor het eerst Maison & Objet toegevoegd aan de beurskalender, met een specifieke focus op concept- en lifestylewinkels in Frankrijk.

De komende jaren blijft My Jewellery zich sterk richten op de DACH-regio, Frankrijk, Spanje, Italië en Scandinavië. “Onze premium stainless steel sieraden worden internationaal zeer goed ontvangen, denk aan bestendigheid tegen zon en zee, wat leidt tot sterke herhaalaankopen, vooral in Duitsland, waar we nu explosief groeien.”

Met een scherpe merkpositionering, doordachte partnerselectie en snel creatieproces laat My Jewellery zien hoe je als accessoiremerk succesvol kunt opschalen binnen het wholesale kanaal. Het resultaat? Een dynamisch ecosysteem waarin merkbeleving, commercie en klantgerichtheid samenkomen.