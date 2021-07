Meer dan een casual klassieker: De SS22 poloshirt trends

Een poloshirt is een van die basisstukken die onmisbaar zijn voor casual wear: sportief, eenvoudig maar toch net iets eleganter dan een simpel T-shirt. Poloshirts kunnen ook trendstukken zijn, zoals te zien was op de catwalks van de herenmodeweken in Parijs en Milaan in de presentaties voor het spring / summer seizoen van 2022.

FashionUnited heeft de poloshirt trends op een rijtje gezet en concludeert dat er voor ieder wat wils is.

Oversized

Een van de makkelijkste manieren om wat variatie toe te voegen aan het poloshirt is om oversized te gaan. Wijde shirts waren oorspronkelijk vooral populair binnen de skate- en streetwear scene in de vroege jaren 2000 en werden verkocht door merken als Zoo York en Pelle Pelle. Het Franse modehuis AMI en het Italiaanse merk Ermenegildo Zegna brengen deze trend nu weer terug. Een extra wijd poloshirt maakt ook deel uit van de samenwerking en capsule collectie van Tommy Hilfiger en actrice Indya Moore.

Fotos: TommyXIndya, Ermenegildo Zegna SS22 via Catwalkpictures en AMI SS22 by Imaxtree (van links naar rechts)

Patroon

Als klein detail op een borstzakje of grootschalig, met print of gebreid, patronen op poloshirts waren te zien op de catwalks bij Hermès, MSGM en Bluemarble. Het Amerikaanse label Kid Super toont in zijn videopresentatie een gestreept poloshirt met lange mouwen met een geschilderd portret en Ernest W. Baker zette een rode roos op zijn ontwerp.

SS22-Fotos: Ernest W. Baker via Catwalkpictures, Bluemarble via Catwalkpictures en Kid Super (van links naar rechts)

Knitwear

Voor wie van iets klassiekers en minder speels houdt, is het poloshirt in een grof breisel misschien een goed optie. Sommige labels leggen de nadruk op kleurrijke accenten, andere juist op effen versies. Het Parijse merk Casablanca, waar een variatie aan verschillende polo’s een vast onderdeel van de collectie zijn geworden, brengt wat kleur in het geheel met crème tinten. Solid Homme daarentegen toont een ogenschijnlijk eenvoudig gebreid poloshirt in wit.

SS22-Fotos: Fendi via Catwalkpictures, Casablanca en Solid Homme via Catwalkpictures (van links naar rechts)

Poloshirts heroverwogen

Casablanca beperkt zich echter niet tot een gebreid poloshirt met een normale snit. Het merk geeft een ander gebreid model een golflook en kort het in tot een crop-top versie. Het Britse modelabel J.W. Anderson vervangt de katoenen stof volledig en gebruikt in plaats daarvan gekleurde ballen die doen denken aan de ballen van een telraam. Y/Projects Glenn Martens brengt zijn reconstructieve ontwerpbenadering samen met de poloshirts van het sportkledingbedrijf Fila, waarbij hij speelt met de positie van de kraag en de uitsnijdingen.

Foto: J.W. Anderson SS22 (links) en Casablanca SS22 (rechts)

Back to basic

Vindt u dit alles iets too much en geeft u de voorkeur aan een meer klassiek poloshirt dan bieden Italiaanse modehuizen als Berluti, Salvatore Ferragamo en Brunello Cucinelli een heel scala aan ingetogen modellen poloshirts aan.