Meer kleding geproduceerd in september in de eurozone

Bedrijven in de eurozone produceerden meer in september dan een maand eerder, dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Er is vooral een stijging van productie in kleding en voedsel te zien. Hoeveel kleding meer geproduceerd is, is niet duidelijk uit de cijfers te halen.

Van alle eurolanden nam de productie in Ierland, Nederland en België het sterkt toe, blijkt uit de cijfers. Zo produceerde België 7,1 procent meer dan in augustus. In augustus was er nog een daling van 3,4 procent te zien. In Nederland steeg de productie met 1,6 procent in september. In augustus daalde de productie nog met 1,8 procent.

De productie van de industrie is een graadmeter voor de ontwikkeling van de economie. Produceren bedrijven minder, dan koelt de economie vaak af. Produceert de industrie meer, dan stijgt de economie vaak verder door.