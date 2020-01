Meer omzet met VVV Cadeaukaart

Fashion retailers zijn enthousiast over het accepteren van de VVV Cadeaukaart. De VVV Cadeaukaart is de populairste cadeaukaart van Nederland. De kaarthouders waarderen vooral de brede besteedbaarheid van de kaart. Food en fashion zijn favoriete branches waar zij hun VVV Cadeaukaart gebruiken. Winkels en webshops zijn ook tevreden over de VVV Cadeaukaart en de extra business die de kaart oplevert. Marjolijn Meynen, Directeur Marketing & Communicatie van Bijenkorf, bevestigt dit. "Al jarenlang ontvangen wij veel nieuwe klanten als zij hun VVV Cadeaukaart bij ons besteden."

Meer klanten, en dus meer omzet, zijn altijd welkom. Onderzoek toont aan dat een cadeaukaart vooral onder millennials populair is. Een belangrijke groep voor retailers, willen zij in de toekomst ook een solide klantenbestand hebben. Het accepteren van een cadeaukaart draagt bij aan naamsbekendheid, merkbekendheid, aantal bezoekers aan de winkel en/of webshop en een groter aantal terugkerende klanten. Daarnaast zien klanten met een cadeaukaart de waarde op de kaart als 'gratis geld' en zijn vaak bereid om (veel) meer uit te geven. Die overbesteding is het grootste, meest eenvoudige en krachtigste voordeel voor retailers, want daarover betalen zij uiteraard geen provisie.

Voordelen van het accepteren van de VVV Cadeaukaart

- Meer omzet

62% van de kaarthouders geeft meer uit dan het tegoed dat op de kaart staat. Dat betekent dus meer omzet voor de winkelier waarover geen provisie wordt ingehouden.

- Meer nieuwe klanten

43% van de bezitters van een cadeaukaart kiezen voor een bepaalde winkel of webshop omdat daar de kaart wordt geaccepteerd. Zonder de cadeaukaart zouden wij hun aankoop bij een andere winkel hebben gedaan.

- Meer terugkerende klanten

Klanten geven aan een winkel of webshop opnieuw te bezoeken als zij daar een aankoop hebben gedaan met een cadeaukaart.

- Meer exposure voor de winkel

47% van de kaarthouders zoekt actief naar bestedingsmogelijkheden.

Bron: Q&A rapportage VVV – De toegevoegde waarde voor de retailer

Over VVV Cadeaukaarten

VVV Cadeaukaarten is de grootste uitgever van cadeaukaarten van Nederland. Met de VVV Cadeaukaart, VVV Dinercheque en VVV Lekkerweg bereikt zij jaarlijks ruim 4,5 miljoen consumenten die welkom zijn met hun cadeaukaart bij duizenden winkels, musea, attractieparken, sauna’s, restaurants, hotels, dagjes uit en webwinkels.