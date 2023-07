Meester Koetsier Entrepreneur Award naar Nobi dat cosmetica een tweede kans geeft

Rosa Hulzebosch en Sophie Reiss hebben de Meester Koetsier Entrepreneur Award gewonnen. De TMO-studenten ontvangen hierdoor een geldprijs van 10.000 euro waarmee ze hun start-up verder kunnen ontwikkelen. Het winnende concept genaamd Nobi wil de groeiende afvalberg aan cosmetica terugdringen.

Nobi geeft cosmetica een tweede kans. Uit onderzoek van Hulzebosch en Reiss bij drogisterijen en parfumretailers in Nederland bleek namelijk dat jaarlijks 2,4 miljoen producten op de afvalberg belanden. Een groot deel van deze producten belandt hier alleen omdat de verpakking beschadigd is. Nobi verzamelt deze producten en verspreidt ze over Nobi-boxen. Consumenten kunnen hierdoor de producten voor een gereduceerde prijs kopen met de wetenschap dat er een kleine beschadiging kan zijn. De boxen komen in vier categorieën: make-up, skincare, hair en een surprisebox.

“Het zou mooi zijn als er ook een UPV voor cosmetica komt. Een aantal beautyretailers heeft al initiatieven waarbij restanten van cosmetica en parfumflesjes worden verzameld. Wij zien bij Nobi daarom zeker aanknopingspunten voor samenwerkingen," aldus Hulzebosch.