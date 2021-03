Meesteropleiding Coupeur introduceert coupeursopleiding voor hbo

De Meesteropleiding Coupeur introduceert samen met het ROC van Amsterdam - Flevoland en HBO Drechtsteden een coupeursopleiding voor het hbo. Dit maken de organisaties bekend in een persbericht. Het is de eerste praktijkgerichte mode-opleiding op dit niveau in Nederland.

De organisaties schrijven dat er een grote vraag is naar hoogwaardige coupeurs in Nederland. “Ambacht wint aan betekenis en daarmee de vraag naar specialistisch vakmanschap. Zeker ook in de modepraktijk met aandacht voor maatwerk, duurzame technieken en kwaliteit.” Komend schooljaar wordt er dan ook gestart met de opleiding meestercoupeur op hbo-niveau, zo is te lezen in het persbericht.

Het gaat om een tweejarige opleiding in Amsterdam. “Met deze samenwerking anticiperen we niet alleen op de behoefte aan kledingvakmensen in de culturele sector, maar ook op een duidelijke ontwikkeling die gaande is in de kledingketen. Het dichter bij huis produceren, korter op de markt, duurzaam en circulair, zijn hierin kernbegrippen. Dat drie opleidingsinstituten de handen ineenslaan om technische kennis voor het maken van kleding te borgen is op zich al uniek,” aldus Han Bekke, voorzitter Stichting Meesteropleiding Coupeur, in het persbericht.