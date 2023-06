Meet & Greet: NZA organiseerde SS24-evenement tijdens de modebeursdagen in Florence

NZA, het Nieuw-Zeelandse herenmodemerk, nodigde modefanaten uit die in Florence waren tijdens de Pitti Uomo beurs om de komst van het nieuwe seizoen te vieren. Net als bij voorgaande collecties streeft het merk ook voor het seizoen SS24 naar innovatief herenmodeontwerp.

Bezoekers kregen een voorproefje van de collectie in één van de meest modieuze steden ter wereld - één ding is zeker: De collectie weerspiegelt de typische outdoor spirit van de Nieuw-Zeelandse/ Auckland lifestyle, met kleurrijke stijlen, geïnspireerd op de landschappen en het platteland van het eiland, verder onderstreept met technische details en een perfecte pasvorm.

NZA blijft groeien dankzij hun nauwe partnerschappen, die de 'traditionele' manier van denken in de Europese herenkledingmarkt verstoren. De NZA Meet & Greet vond plaats op dinsdag 13 juni vanaf 15.00 uur - in klassieke Italiaanse stijl voor een aperitivo in La Grotta Guelfa, Via Pellicceria 5r.