Meet KUNOKA, wayward shoes for a wayward woman

Meet the KUNOKA designer

Kunoka is het geesteskind van ontwerpster en oprichtster, Evelyne Van der Looven; een ernstige zakenvrouw overdag, een uitbundige vriendin in de late uurtjes en steenvast een moeder. Ze is een persoonlijkheid van boeiende contrasten.

Na jarenlang actief te zijn geweest in de schoenenbranche startte ze het KUNOKA- project omdat ze geen comfortabele designerschoenen van hoge kwaliteit vond die gemaakt zijn op een ethische, duurzame, transparante en eerlijke manier.

De ontwerpster van Kunoka noemt haar creaties een artistieke ontmoeting tussen eerlijk lokaal vakmanschap, ethische waarden en uitbundige creativiteit, resulterend in een casual chique stijl met een twist.

The KUNOKA woman

Evelyne ontwerpt voor de KUNOKA vrouw, wiens stijl de uitdrukking is van haar persoonlijkheid. De KUNOKA vrouw is niet bang om anders te zijn, maar op een gedistingeerde manier. Zeispuur, eerlijken echt, maar niet voorspelbaar, eerder verrassend... Ze is zacht maar sterk. Ze is niet bang om kleur te omarmen als een verrassend element in haar classy outfit. Ze is geïntrigeerd door onverwachte texturen.

De KUNOKA vrouw is een «wildchild» met een zuiver hart, Ze is anders, We noemen het eigenzinnig «wayward».

Our values

Wayward by design

Verrassende kleuren, zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen en verrassende texturen zijn de basis van onze ontwerpster haar stijl.

Wayward by philosophy

We lanceren regelmatig nieuwe ontwerpen over de seizoenen heen, in plaats van elk seizoen een volledig nieuwe collectie op de markt te brengen. Elk nieuw model wordt maar in beperkte oplage geproduceerd zodat Iedere eigenzinnige vrouw die KUNOKA draagt origineel is en uniek blijft.

Wayward by values

In een wereld overspoeld door overzees geproduceerde fast fashion, gaat Kunoka voor ethisch, eerlijk, transparant Europees(lokaal) vakmanschap en duurzame productie. Tegenwoordig kopen mensen schoenen voor een paar euro, gemaakt door mensen in slechte arbeidsomstandigheden en gemaakt van inferieure en sterk vervuilende materialen. Na een paar maanden belanden deze schoenen in de vuilnisbak. Bij Kunoka hebben we andere waarden. We moedigen mensen aan duurzame schoenen van hoge kwaliteit te kopen die ethisch vervaardigd zijn. Een Kunoka schoen is een met de hand gemaakt meesterwerk. We hebben eindeloos respect voor de vakmensen die ze hebben gemaakt, en zullen nooit in boeten op kwaliteit, comfort en duurzaamheid, zelfs al kost dit ons meer…

Latest news @ KUNOKA

1. Marvelous ambassador event

Na twee lockdowns, waren we blij om eindelijk te kunnen bijpraten met onze ambassadeurs ter gelegenheid van het KUNOKA Ambassador event. We genoten van een geweldige boottocht op de Leie en onze ambassadeurs hadden de gelegenheid om KUNOKA's High Summer Sandals collectie te ontdekken. Helder oranje, citroengeel, zacht roze of kalfshaar met dierenprint, de KUNOKA topklasse sandalencollectie zit vol met vrolijke kleuren na maanden van lockdown. "We merkten dat mensen weer vrolijkheid willen en zich weer willen kleden" zegt Evelyne, oprichtster en ontwerpster van KUNOKA schoenen. "Daarom hebben we gewerkt met felle kleuren en is onze collectie geëvolueerd naar meer verfijnde ontwerpen met hakken van nu en dan." "Dit betekent niet dat je moet inleveren op comfort: we gebruiken ons befaamde traagschuim voor onze inlegzolen, dat zorgt voor de nodige steun en ruimte. De schoenen passen zich aan uw voeten aan waardoor u de indruk krijgt op wolken te lopen.“ We waren zo gecharmeerd van de aanwezigheid van onze ambassadeurs, allemaal geweldige meiden, die echt van ons merk houden en het woord verspreiden en we zijn dankbaar voor deze geweldige middag. Houd onze socials zeker in de gaten, er komt nog meer!

Hot news @ KUNOKA

2. Opening van onze summer store in Knokke

Yes, we zijn open en zo enthousiast om jullie te verwelkomen in onze Summer store in Knokke. Ontdek onze high Summer Sandalencollectie, mighty muiltjes en zomerse sneakers. Je zal 100% klaar zijn voor de zomer na een bezoekje aan onze Summer Store. We kijken ernaar uit jou te ontmoeten!

Place to be : Zeewindstraat 3, 8300 Knokke