Meet streetwear brand Comfort Club

Comfort Club onthuld haar eerste collectie op de website van het merk en bij geselecteerde winkels. Na een succesvolle testcase afgelopen winter bij geselecteerde retailers gaat Comfort Club ook de wholesalemarkt op.

Comfort Club laat zich inspireren door de diversiteit en creativiteit die de wereld te bieden heeft. Dit is terug te zien in de ontwerpen van verschillende historische events in de wereld, culturen en stijlen. Of je nu een trendsetter bent, een minimalist of een fashionista, Comfort Club is voor iedereen. De missie van het merk is om kleding te creëren die niet alleen de trends volgt maar ook een safe space creëert voor de mensen die het merk dragen. ‘Everyone is welcome to join the Club’.

Credits: Comfort Club

Bij Comfort Club gaat het niet alleen om kleding, het gaat om het opbouwen van een community. Een community waar iedereen zijn unieke stijl draagt. Dit is terug te zien in hun campagne shoots, waar warmte en diversiteit op één staan. “We houden ervan om te zien hoe mensen onze kledingstukken combineren en hun eigen draai eraan geven.”

Comfort Club gelooft erin dat iedereen het verdient om zich stijlvol te kleden zonder de bank te breken. Daarom streeft het merk ernaar om exclusieve ontwerpen aan te bieden tegen betaalbare prijzen. De kledingstukken zijn gemaakt van hoogwaardige materialen.

Credits: Comfort Club

Comfort Club SS24: “Gift of the Nile”

De nieuwste collectie van Comfort Club laat zich inspireren door de mysterieuze oudheden van Egypte met als ‘blauwe’ draad door de collectie de “Gift of the Nile” quote. In de collectie zijn talloze designs te vinden die referen naar de geschiedenis van Egypte en haar mysterieuze hiëroglyfen.

Aan stijlen en kwaliteit geen gebrek in deze collectie Comfort Club komt namelijk met ‘heavyweight garments’ van 450grm bij de Hoodies & sweats tot 240grm bij de t-shirts & longsleeves. Comfort Club focust zich niet alleen op bovenstaande in deze collectie zijn ook jackets, shorts en accesoires zoals totebags en scarfs te vinden.

Credits: Comfort Club

Je vind de Comfort Club SS24: “Gift of the Nile” collectie nu online op comfortclubclothing.com of bij geselecteerde retailers.

Enthousiast kan Comfort Club vertellen dat ze een samenwerking met agentschap Laundryroom zijn aangegaan, dit agentschap heeft de perfecte eigenschappen om Comfort Club succesvol te lanceren.

Voor buyers die een afspraak in de showroom willen maken gelieve contact op te nemen met: Dries Bruijnes / 06 29 02 09 08 / dries@laundryroom.nl