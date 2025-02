‘Mens boven product’: Woodbird CEO Chung W. Cheung over hoe gemeenschap streetwear-succes bevorderd

In een branche waar branding vaak ondergeschikt is aan commercieel succes, bewijst Woodbird dat authenticiteit, culturele fusie en community-gedreven storytelling een modemerk kunnen onderscheiden. Het in Denemarken opgerichte label combineert Scandinavisch minimalisme met de straatcultuur van Hong Kong, wat resulteert in eigentijdse kleding die wereldwijd aanslaat. Maar voor medeoprichter en CEO Chung W. Cheung gaat het merk verder dan mode – het is een lifestyle en een verhaal dat diep geworteld is in erfgoed en betekenisvolle connecties.

In een exclusief interview met FashionUnited deelt Chung hoe Woodbird streetwear herdefinieert door deze culturele invloeden te omarmen, een sterke community te creëren en uit te breiden naar nieuwe lifestyle-ondernemingen.

Van ondernemersvisie naar mode-identiteit

Chungs reis in de mode was allesbehalve conventioneel. Met een achtergrond in sales, in plaats van design of productie, is zijn carrière gevormd door een ondernemersmentaliteit en een natuurlijk vermogen om de marktvraag te begrijpen. "Ik heb altijd iets willen bouwen, iets creëren dat verder reikt dan alleen producten," reflecteert Chung. Hij zag de potentie van Woodbird om van een klein private label-initiatief uit te groeien tot een internationaal erkend streetwear-merk en trad in 2013 toe tot het bedrijf.

In plaats van zich te haasten naar exportmarkten, concentreerde Chung zich op het bouwen van een sterke basis – ervoor zorgend dat het juiste team, de administratie en de supply chain op orde waren voordat hij ging opschalen. De eerste internationale expansie kwam in 2017 met de Nederlandse markt, en sindsdien is Woodbird organisch gegroeid en heeft het grip gekregen in belangrijke markten zoals Zweden, Duitsland en Italië. Ondanks de huidige uitdagingen in de retail blijft het merk groeien en is het onlangs met een strategische aanpak Canada binnengetreden.

Credits: Woodbird

Community-focus: De kern van Woodbird

Waar veel modemerken zich sterk richten op productlijnen, draait de filosofie van Woodbird om zijn community en waarden. "Mens boven product – dat is ons mantra," zegt Chung. Deze ethos wordt weerspiegeld in elk aspect van het bedrijf, van het koesteren van nauwe relaties met retailers tot het direct betrekken van eindconsumenten door middel van meeslepende merkervaringen.

Woodbirds recente activiteiten op de Deense modebeurs CIFF, waaronder een volwaardige pop-up noedelshop, is een getuige van deze filosofie. "Het gaat niet alleen om het verkopen van kleding; het gaat om het creëren van een emotionele connectie," legt Chung uit. De groeiende nadruk van het merk op zijn Hong Kong-erfgoed – te zien in het gebruik van Aziatisch geïnspireerde pasvormen, graphics en zelfs eetcultuur – heeft zijn identiteit verder versterkt. "De dumpling graphics, het noedelshop-concept – dit zijn geen gimmicks. Ze zijn een verlengstuk van wie we zijn," voegt hij eraan toe. Het is een aanpak die zijn vruchten afwerpt. Terwijl veel modemerken worstelen met differentiatie, heeft Woodbird een duidelijke plek in de markt veroverd door een beleving rond zijn kleding te bouwen, in plaats van alleen de verkoop te pushen.

Credits: Woodbird

Naast de activiteiten op beurzen heeft Woodbird belangrijke stappen gezet om een dieper gevoel van verbondenheid te creëren onder zijn klanten en partners. Het merk organiseerde een 'Family Dinner' in het modemekka Parijs, waar professionals uit de industrie, creatievelingen en Woodbird-liefhebbers samenkomen voor gezamenlijke maaltijden en gesprekken. De misschien wel meest ambitieuze uitbreiding van de community-gedreven aanpak is het plan om een reeks noedelrestaurants te lanceren. "We zijn van plan om de komende jaren vijf of zes restaurants te openen," onthult Chung. "Voor ons moet Woodbird iets zijn dat je kunt dragen, proeven en ervaren."

Commercieel succes in balans met culturele diepgang

Woodbird gedijt op het balanceren van creativiteit met commerciële aantrekkingskracht. "We streven naar een mix – 80 procent commerciële stukken en 20 procent expressieve ontwerpen die ons verhaal vertellen," zegt Chung. Dit geldt ook voor de retail, waar fysieke winkels een sleutelrol spelen bij het presenteren van de esthetiek van het merk. "De touch, de feel – dat is wat onze stukken onderscheidt," merkt Chung op. Ondertussen groeit de online tractie, ondersteund door een versterkt marketingteam.

Individualiteit en authenticiteit vormen de kern van Woodbirds filosofie. De toewijding van het merk omvat het aanboren van culturele trends en het samenwerken met gelijkgestemde creatievelingen. Social media speelt ook een belangrijke rol. Gerichte visuals en campagnes benadrukken de storytelling-elementen van het merk – of het nu gaat om recepten, behind-the-scenes content of meeslepende evenementen.

Credits: Woodbird

Doelgericht opschalen

Met sterke posities in Denemarken, Zweden en Nederland heeft Woodbird een solide aanwezigheid opgebouwd en richt het zich nu op verdere belangrijke markten. "Duitsland is lastig, maar we boeken vooruitgang," zegt Chung. "Italië daarentegen reageert al goed op onze aanpak, met ongeveer 70 verkooppunten die onze collecties voeren." Ondanks de snelle groei blijft het merk trouw aan zijn kernprincipes. "Het gaat er niet om ten koste van alles uit te breiden – het gaat om het behouden van authenticiteit. We hebben een interne visie: We willen wereldwijd bekend zijn, maar op onze eigen manier."