Mens-gecentreerd bedrijfsmodel beschermt ambachtslieden

Zazi Vintage is een Amsterdams bedrijf dat is opgericht door Jeanne de Kroon. "Het bedrijf staat bekend om het gebruik van erfgoedtextiel en ambachtelijk textiel dat is geproduceerd langs de traditionele Zijderoute, waaronder Oezbekistan ikat, Kasjmiri borduurwerk en Suzani borduurwerk", zegt Sass Brown, expert op het gebied van ethische mode.

*Liever luisteren? Beluister het interview van Joshua Williams met Sass Brown hier.

Zazi Vintage produceert een kleine prêt-à-porter-lijn van eigentijdse items en voornamelijk jurken. Deze collectie wordt online verkocht, via een direct-to-consumer model. Daarnaast biedt het merk maatwerkopties voor een meer bemiddelde klant. Brown zegt: "Er is een lijn Suzani jassen, dit zijn fantastische met schapenvacht afgewerkte, Afghaanse jassen. Ze doen denken aan de Beatles en de iconische sergeant Pepper geborduurde jassen. Die vintage Suzani borduurwerken worden op bestelling gemaakt. Je kunt ze een beetje aanpassen, wat betreft de keuze van de vacht, de kleur, het type borduurwerk, enz.

Op de vraag wat mainstream merken kunnen leren van een bedrijf als Zazi Vintage, zegt Brown. "Ik denk dat je met intentie en motivatie heel ver kunt komen. Jeanne de Kroon, de oprichter van het merk, is echt een van de meest toegewijde mensen die ik ooit heb ontmoet op het gebied van ethiek en hoe ze werkt. En het heeft allemaal te maken met haar passie voor textiel en voor het vertellen van verhalen." Brown benadrukt, "Jeanne vertelt de verhalen van mensen door het weven, door de draden van het borduurwerk. En dus vind ik haar waarden en motivatie ongelooflijk inspirerend."

Toen de Covid-19 pandemie Europa trof, vertelt Brown, heeft Jeanne haar handwerkslieden direct gevraagd wat ze nodig hadden om de lockdown te overleven en hoe ze de kosten moesten dekken als gevolg van geannuleerde bestellingen van andere merken. Maar daar hield ze niet op. Brown: "Ze heeft ook contactgelegd met de andere merken die met haar handwerkslieden werkten, en zei, kijk, dit is wat ze nodig hebben om te overleven, om een dak boven hun hoofd te houden, om voedsel op tafel te houden. Hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat ze hier doorheen kunnen komen?"

Sass Brown omschrijft Jeanne's aanpak bij Zazi Vintage als mensgericht, ondersteund met begrip voor de complexe modeketen en hoe het leveranciers die overgeleverd zijn aan merken vergaat.

Elke maand deelt Sass Brown, een expert op het gebied van ethische mode, duurzaamheid en vakmanschap, een modemerk dat ondernemen op een andere en innovatieve manier benadert of dat buiten de belangrijkste modesystemen en hoofdsteden opereert. Sass is de voormalige Dean of Art and Design van het Fashion Institute of Technology en nu Dean van het Dubai Institute of Design and Innovation.