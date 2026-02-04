Menswear Trend FW26: Hoe beïnvloedt sport menswearcollecties

Sport als culturele referentie wint voor FW26 duidelijk aan betekenis – met name daar waar functionaliteit, stijl en lifestyle samenkomen. In gesprek met Dstrezzed wordt duidelijk hoe deze ontwikkeling wordt vertaald naar menswear. Met de Autumn/Winter 2026-collectie The 19th Hole vertaalt het Nederlandse menswearlabel sportieve invloeden naar een eigentijdse, commercieel relevante collectie waarin heritage, leisure en contemporary fashion samensmelten.

De naam The 19th Hole verwijst direct naar de wereld van golf. In de golfterminologie staat de 19th hole voor de plek waar het spel eindigt en het sociale moment begint: het clubhuis. Precies dit spanningsveld vormt de creatieve basis voor Dstrezzed. Golf fungeert niet als functionele sportreferentie, maar als cultureel kader waarin precisie, traditie en informele elegantie samenkomen. De rustige atmosfeer van de fairways en de ontspannen dynamiek van het clubhuis bepalen zowel visueel als conceptueel de richting van de collectie.

Binnen dit narratief blijft Dstrezzed trouw aan zijn DNA. Klassieke preppy-elementen vormen het uitgangspunt, maar worden opnieuw vormgegeven via moderne silhouetten, relaxte fits en onverwachte materiaalcombinaties. Heritage wordt bewust ingezet zonder nostalgisch te worden; het fungeert als vertrekpunt voor een eigentijdse, zelfverzekerde menswear-uitspraak. “Het gaat om herkenbaarheid met een twist,” aldus Roy van de Kamp, Sales Director van Dstrezzed.

Credits: Dstrezzed

Deze benadering komt sterk tot uiting in de materiaal- en productontwikkeling. Key pieces zoals het bouclé varsity jacket combineren college-esthetiek met hoogwaardige borduursels en een opvallend ‘19th Hole Clubhouse’-artwork op de rug. De Sawyer hybrid jacket keert terug in brushed damast en krijgt met een grafisch golfer-motief een uitgesproken signature detail. Knitwear beweegt zich tussen comfort en statement: bonded wollen cardigans met contrasterende naden, fuzzy V-necks en cardigans met florale motieven zorgen voor structuur, diepte en visuele spanning. Outerwear-klassiekers zoals de Harrington jacket en de Isaac car coat verschijnen in mélange ripstop, oversized herringbone en diverse 3D-weefstructuren, waaronder golfball weaves en teddy loops.

Extra inhoudelijke gelaagdheid ontstaat door een artist collaboration, zichtbaar in geselecteerde artworks en borduursels. Deze artistieke laag versterkt het storytelling-niveau van de collectie en vergroot de onderscheidende kracht op de winkelvloer.

Credits: Dstrezzed

Vanuit commercieel perspectief is FW26 helder opgebouwd. De collectie wordt uitgeleverd in vier drops (6, 7, 8 en 9), waarbij elke drop wordt gedragen door een sterk key piece. Het silhouet is duidelijk gedefinieerd: loose fit pants of denim gecombineerd met bovenstukken met dropped shoulders, deels in kortere lengtes voor early adopters. Voor de retail resulteert dit in een evenwichtige mix van new basics, goed calculeerbare contemporary styles en modische statements met toegevoegde waarde.

De FW26-collectie richt zich op mannen die stijl zien als een verlengstuk van hun persoonlijkheid en plezier halen uit onverwachte details. De looks zijn ontworpen om moeiteloos te schakelen tussen casual, leisure en uitgesproken mode. Tegelijkertijd onderstreept FW26 hoe sport als lifestyle-referentie steeds vaker fungeert als verbindende factor tussen erfgoed en moderne menswear – een ontwikkeling die ook in komende seizoenen relevant blijft voor zowel merk als retailpartner.