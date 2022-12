Mercedes-Benz trekt zich terug als titelsponsor Berlijnse modeweek

Mercedes-Benz pakt zijn sponsoring van de Berlijnse modewereld anders aan en richt zich niet langer op één modeweek.Met het nieuwe concept 'Mercedes-Benz Fashion Moments' blijft het autoconcern zich inzetten voor Berlijn als "belangrijkste Duitse modemetropool", maar niet langer als titelsponsor van de modeweek, zo maakte Mercedes-Benz maandag bekend.

Het nieuwe concept, dat de gebieden innovatie, design en lifestyle combineert, wordt een samenwerking met verschillende merken om klanten inzicht te geven ‘in de fascinerende wereld van mode en lifestyle met inspirerende ervaringen’. "Na 15 jaar als titelsponsor van de Mercedes-Benz Fashion Week gaan we ons nu opnieuw positioneren in de modesector in Duitsland met een geavanceerder format", aldus Jens Kunath, hoofd Verkoop Personenauto's Duitsland en lid van de Raad van Bestuur van Mercedes-Benz Cars Sales Germany (MBD). "De eisen van de mode-industrie, de behoeften van het publiek en de formats van de Berlin Fashion Week veranderen voortdurend."

Voor de eerste editie, die op 18 januari op de luchthaven Tempelhof plaatsvindt, werkt Mercedes samen met Marc Cain. Het modemerk uit Bodelshausen toont in januari haar herfst/winter 23 collectie en viert in 2023 ook haar 50-jarig bestaan.

"Met dit nieuwe format winnen we aan flexibiliteit en exclusiviteit, blijven we trouw aan onze gekozen weg van ondersteuning van mode en ontwerpers in de toekomst en breiden we ons concept uit in heel Duitsland", aldus Kunath.

Mercedes-Benz Fashion Moments' vindt niet alleen plaats tijdens de Berlin Fashion Week in januari en juli. Voor het komende jaar plant de automobielgroep nog meer evenementen met verschillende partners en concentreert zich op twee Duitse metropolen. Net als bij de Mercedes-Benz Fashion Week zal Mercedes voor de planning en uitvoering van de formats blijven samenwerken met het in Berlijn gevestigde creatieve bureau Nowadays.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.