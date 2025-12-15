Mercer HW26: sportheritage, luxe materialen en een nieuw visueel icoon

Voor het Herfst/Winter 2026-seizoen opent Mercer een nieuw hoofdstuk in zijn merkverhaal. Het Amsterdamse label, dat diep geworteld is in Amerikaanse sportheritage, introduceert dit seizoen de “Mercer Flag”: een scherp, grafisch symbool geïnspireerd op de vlaggen die tijdens football- en baseballwedstrijden het stadion kleuren. Parallel aan deze nieuwe visuele signatuur verfijnt het merk zijn vintage esthetiek verder, met warm lamswollen knitwear, premium suedes en nubucks, en doorontwikkelde Re-Run-silhouetten in zand- en bruintinten die het seizoensbeeld krachtig vormgeven.

Materialiteit als merktaal

De HW26-collectie toont hoe Mercer zijn design-DNA blijft aanscherpen. De kledinglijn groeit dit seizoen uit tot een volwaardig knitwear-assortiment, vervaardigd uit traditioneel lamswol maar vertaald naar een moderne, eigentijdse fit. Het pièce de résistance is zonder twijfel de “Zegna-wollen Varsity Polo Coat”: een premium key piece dat vakmanschap, materiaalautoriteit en sportreferenties op elegante wijze samenbrengt.

Ook binnen footwear kiest Mercer voor een combinatie van herkenning en vernieuwing. Terwijl evergreen-modellen als de “Re-Run Cracked” en “Re-Run White Silver” hun vaste positie behouden, introduceren de “Re-Run Drive” en “Re-Run EVO” een volgende stap in het silhouetverhaal: lichtere constructies, verfijnde lijnen en een verdere verankering van Mercers onderscheidende design-handtekening.

Warmte in toon

Op kleurgebied verschuift het accent duidelijk. Wit leer, jarenlang een vaste waarde, maakt plaats voor een warmer en meer gelaagd palet. Zand- en bruintinten domineren HW26 en komen vooral sterk naar voren in de suède- en nubuckvarianten binnen de Re-Run-familie. Deze tonal shift sluit niet alleen aan bij het huidige winterbeeld, maar versterkt ook Mercers vintage-geïnspireerde look & feel.

Het Mercer-gevoel

Achter elk ontwerp schuilt één leidend principe: het Mercer-gevoel. Tijdloze vormen, luxe materialen en een cool maar understated karakter vormen de basis. Mercer richt zich op een consument die authenticiteit waardeert, maar geen behoefte heeft aan uitgesproken of schreeuwerige statements; iemand die kiest voor subtiele sportheritage in een hoogwaardige uitvoering.

HW26 markeert bovendien de opmaat naar een fase van internationale expansie. Mercer investeert in groeiende samenwerkingen en bereidt de opening voor van twee buitenlandse stores in 2026, aangevuld met vier pop-upconcepten die het merk dichter bij nieuwe markten brengen. Met deze collectie onderstreept Mercer zijn vermogen om erfgoed, innovatie en merkidentiteit samen te brengen tot een relevant wholesale-verhaal, een verhaal dat partners niet alleen kunnen inkopen, maar vooral ook kunnen doorvertellen.