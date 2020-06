Merk Karl Lagerfeld werkt samen met ontwerper Kenneth Ize

Karl Lagerfeld en Kenneth Ize slaan de handen ineen. De ontwerper die vorig jaar een van de finalisten was van de LVMH Prize, lanceert samen met het merk een capsule collectie. Dit maken de twee bekend in een gezamenlijk persbericht.

“Kenneth Ize deelt de visie van Karl Lagerfeld op het gebied van innovatie, ambacht, kwaliteit en authenticiteit. We zien er naar uit om deze capsule collectie samen te lanceren,” aldus CEO van Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi, in het persbericht. Uit het bericht blijkt dat al maanden achter de schermen gewerkt wordt aan de collectie voor het lente 2021 seizoen. “ De breedte van Karl zijn werk is altijd een inspiratiebron voor mij geweest en het is een eer om samen te werken met zijn gelijknamige modehuis,” aldus Kenneth Ize in het persbericht. “Onze visie is om de Parijs-chic esthetiek van Karl te combineren met elementen van traditioneel Afrikaans kunstenaarschap.”

Voor de capsule collectie heeft Ize zich laten inspireren door traditionele West-Afrikaanse stoffen en specifiek door een type van weven die de naam ‘aso oke’ heet. Ize staat bekend om het gebruik van stoffen die gemaakt zijn door lokale weverijen en ontwerpers in Lagos, Nigeria. Hij hoopt hiermee het erfgoed van de eeuwenoude ambacht te beschermen.

Beeld: Portret Kenneth Ize door Ifebusola Shotunde, via Karl Lagerfeld