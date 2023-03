Merk Off The Pitch lanceert eerste damescollectie

Modemerk Off The Pitch heeft een eerste damescollectie gelanceerd. Voorheen profileerde het bedrijf zich als ‘unisex merk’. “Dit betekent niet dat het merk haar inclusieve filosofie achter zich laat,” aldus het persbericht.

Off The Pitch schrijft dat het merk het belangrijk vindt dat de looks door iedereen gedragen kunnen worden, maar dat het mannen en vrouwen nu laten ‘twinnen’. De SS23 kent de eerste items van de damescollectie en de collectie wordt vanaf FW23 verder uitgebreid, zo is te lezen in het persbericht. De reden waarom Off The Pitch nu een collectie aanduidt als ‘vrouwen’, wordt verder niet gespecificeerd.

Prijzen voor de damesmode capsule liggen tussen de 54,95 euro voor een crop-top en 159,95 euro voor een sweat suit.