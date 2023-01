Met een wereld in beweging, maakt Milan Fashion Week er werk van tijdens mannenmodeweek

2023 moest een veelbelovend jaar worden, omdat analisten in 2020 voorspelden dat het herstel na de pandemie tot het verleden zou behoren. Toch voelt het begin van dit jaar allesbehalve veelbelovend. Terwijl sommige delen van de wereld, zoals China, vechten tegen een oplevend coronavirus, woedt in andere regio's, zoals Oekraïne, de oorlog voort, zonder enig teken van vrede na een jaar bombarderen. Wereldwijd zitten we in een lastig parket, de problemen in de toeleveringsketen worden niet minder, de kosten van levensonderhoud nemen toe en er wordt geen noemenswaardige vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatverandering.

Hoe zit het met de mode?

Ook de mode-industrie vecht voor haar plaats, met consumenten die de broekriem aanhalen in kritieke economische tijden. Zoals Miuccia Prada zei over haar FW23 mannencollectie: "In ernstige momenten moet men serieus en verantwoord te werk gaan. Er is geen ruimte voor nutteloze creativiteit. Creativiteit heeft zin en is alleen nuttig als het nieuwe dingen ontdekt."

Prada

Met een collectie met de toepasselijke titel 'Let's Talk about Clothes' gaat Prada de realiteit nooit uit de weg en reduceerde de collectie dit seizoen tot haar puurste vormen, zonder enige Prada-ismen te vergeten. Prada-ismen zijn de elementen die glans en design geven aan de gereduceerde esthetiek, en Raf Simons heeft als medekapitein de herenmode van Prada naar een nieuw publiek gebracht. Scherpe tailoring, met de nadruk op het jasje dat vierkant was gesneden en iets langer was, omhelsde de schouders en werd gedragen met een broek met slanke pijpen, die bijna een uniform was. Onder jasjes en topjes staken overdreven puntige kragen uit, in Prada's kleurenkaart van geel, beige, blauw en groen. Dit was inderdaad een silhouet gericht op de taille, met bomberjacks ofwel grof oversized ofwel netjes op de heup.

Bovenkleding en accessoires waren twee van de sterkste categorieën van het merk, wat, met een snel groeiend e-commerce kanaal - de online verkoop steeg met 29,1 procent in de eerste helft van vorig jaar - veel nieuws zou moeten brengen voor de digitale shoppers.

Image: Prada FW23 MFWM via Spotlight Launchmetrics

Emporio Armani

In zijn achtste decennium is de heer Armani nog niet van plan het rustiger aan te doen. Nadat hij in de jaren 1970 de traditionele herenjas in een zachter silhouet omtoverde, is zijn handtekening nog nooit zo relevant geweest als nu.

Voor FW23 opende de show met een reeks looks in een Prince of Wales ruit die even geraffineerd als ontspannen waren. Bij Armani beweegt de luxe van goede stoffen met het lichaam mee, in plaats van andersom. Waar leer of kasjmier was, waren de lijnen altijd soepel.

Dit seizoen verweefde Armani zijn EA7-submerk in zijn FW23-show. De heer Armani is een ontwerper pur sang, maar ook een scherpzinnig zakenman. EA7, dat vorig jaar de omzetgrens van 2 miljard euro heeft overschreden en een aantal van zijn lijnen heeft geconsolideerd, is het sportievere broertje van de groep dat aanslaat bij een jongere consument en ook zijn plaats op de catwalk heeft verdiend. Het is ook waar het geld zit.

Image: Emporio Armani FW23 MFWM via Spotlight Launchmetrics

JW Anderson

Als FW23 het seizoen van de eenvoud is, dan heeft JW Anderson de looks gestript tot op het bot, door de show te openen met enkel ondergoed, laarzen, rollen stof en blote lichamen. Daarna kwamen looks met modellen die kussens vasthielden, alsof ze wachtten om aangekleed te worden. Anderson is een van de weinige ontwerpers die zich verre houdt van archetypische mannelijke en vrouwelijke stijlfiguren en die sinds zijn debuut op de London Fashion Week het idee van genderspecifieke kledingstukken voortdurend ter discussie stelt. In Milaan droeg de niet-binaire casting van de show kleding zonder genderbeperkingen of specificaties.

Voor de fashionista's die van Balenciaga's Crocs hielden, introduceerde Anderson in samenwerking met kinderkledingmerk Wellipets glijbanen en laarzen in kikkerstijl.

Image: JW Anderson FW23 MFWM via Spotlight Launchmetrics

Corneliani

Niet elk merk hoeft op de catwalk te verschijnen om indruk te maken tijdens Milano Moda Uomo. Het Italiaanse merk Corneliani, sinds 2016 eigendom van Investcorp, debuteerde zijn tweede collectie van de Britse ontwerper Paul Surridge.

Het resultaat is een selectie van kledingstukken ontworpen als 'archetypes' van de mannelijke garderobe, puttend uit het erfgoed van het merk, vertelde Surridge aan het Italiaanse Pambianco News. "Dit is de voortzetting van de 'Circle'-capsule die voor het zomerseizoen werd gecreëerd. Ik speelde opnieuw met de archetypes en legde er een noordelijke ziel in, die deel uitmaakt van mijn achtergrond. We vinden de typische volumes van herenkleding op maat terug, maar in een frissere, informelere toets".

Surridge heeft de taak om Corneliani's klassieke mannenmode-archetypes, gericht op kleermakerswerk en sartoriale scheidingen, opnieuw te bekijken, maar door "gemoderniseerde silhouetten, comfortabele texturen met een ingetogen kleurenpalet."

Image: Corneliani FW23 via Spotlight Launchmetrics

Etro

De eerste collectie van creatief directeur Marco De Vincenzo was gericht op een zelfverzekerde klant, die er niet voor terugdeinst een mandarijn-kleurige geborduurde trui te combineren met een geruite broek en een klomp met studs. Etro is een modehuis gebouwd op textiel, en hier blinkt het merk uit met zijn prachtig gedurfde prints, intarsia's en geborduurde zijde en wol.

Het bedrijf uit Como bracht zijn magazijn naar Milaan, waar de show plaatsvond tussen de stoffen en restjes daarvan.

Een gedurfde start onder een nieuwe creatief directeur, Etro staat volgens het Italiaanse persbureau Il Sole 24 Ore al enkele seizoenen onder toezicht van LVMH. Etro, een familiebedrijf, heeft een wereldwijd retailnetwerk van voornamelijk monomerken, waar het ook woninginrichting en accessoires aanbiedt.

Image: Etro FW23 MFWM via Spotlight Launchmetrics

Gucci

FW23 is een tussenseizoen voor Gucci, waarbij het merk de lei schoonmaakt voor zijn volgende creatief directeur. Na het vorige ontwerperschap van Alessandro Michele moest Gucci het palet opschonen, zonder een revolutionaire ommekeer te maken om geen van zijn klanten te vervreemden.

Dit was dan ook een langverwachte collectie, maar tegelijkertijd geen collectie die de modewereld op zijn kop zet. In de high fashion, vooral in het kamp van Kering en LVMH, betekent heruitvinden inkomsten. Terwijl de gesprekken over de hoge turnaround van ontwerpers relevant blijven, zijn het de merkeigenaren die minder genoegen nemen met de eb en vloed van de natuurlijke getijden van de mode en in plaats daarvan de voorkeur geven aan hoog water, altijd.

Gucci CEO Marco Bizzarri benoemde Alessandro Michele, toen nog een onbekende ontwerper in 2015, om grote, stijgende successen te boeken. Kering-eigenaar Francois Pinault rekent erop dat hij het opnieuw zal doen.

Image: Gucci FW23 MFWM via Spotlight Launchmetrics

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.