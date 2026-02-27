Met respect voor de archieven maakt Meryll Rogge een kleurrijk Marni-debuut

Een belangrijk moment in de carrière van Belgische ontwerper Meryll Rogge. Na werken voor Dries van Noten en haar eigen gelijknamige merk, staat ze nu aan het hoofd van Italiaans luxe modehuis Marni. Zowel het modehuis als de ontwerper houden van kleurrijke en onverwachte combinaties en daar stond Rogge’s debuutcollecties dan ook bol van.

“Echoes van het bekende en vertrouwde”, het is de start van het persbericht over Marni’s FW26 collectie. “Het markeert de terugkeer naar waarden en betekenis, naast een versterking van een nieuwe woordenschat gevonden in de gevestigde taal.” Een poëtische manier om te zeggen dat Rogge Marni’s erfgoed opnieuw heeft geïnterpreteerd en opgefrist.

Marni-debuut van Meryll Rogge staat bol van prints en kleur

Rogge’s eigen stijl, bij haar gelijknamige merk, wordt gekenmerkt door een combinatie van klassieke dames avondkleding en tailoring uit menswear. Hier gaat ze voor gedurfde en onverwachte combinaties als het aankomt op kleur, patroon en stijl. Dankzij deze combinaties zijn haar eigen collecties vol vreugde en ogen ze jeugdig.

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto

Bij Marni was dit niet anders. Horizontale en verticale strepen, bloempatronen, ruiten, polkadots (een lieveling van Marni), luipaardprint - welke print zat er niet in de collectie? Het is een kunst om deze variatie aan prints te gebruiken zonder een schreeuwerige collectie neer te zetten. De balans is te danken aan het meer afgevlakte kleurenpalet, waar maar weinig heldere kleuren in voorkwamen, en slimme styling. De meest uitgesproken prints werden gecombineerd met rustige, doch goedgemaakte, items.

De show toonde zowel dames- als herenitems, mede als statement dat het draait om het kleden van lichamen, niet van een specifiek gender.

‘The Marni Spirit is back’: Meryll Rogge’s sterke entree bij het Italiaanse modehuis

Hoewel veel van de looks een duidelijke verwijzing hadden naar de archieven van Marni, maakten enkele items letterlijk een comeback. Het gaat om de Fussbett sandaal en de Trunk tas. “Ze zijn opnieuw ontworpen, waarbij de details van Marni zijn overgenomen in nieuwe creaties”, aldus de shownotes.

Rogge’s eerste show injecteert een flinke dosis jeugdigheid in het archief van Marni. De Marni-liefhebber vindt genoeg bekende elementen om zijn of haar hart aan op te halen en de maximalistische styling trekt een nieuwe groep modeliefhebbers aan. Op Instagram wordt de collectie al warm onthaald met woorden als ‘The Marni Spirit is back’ en ‘Kleding die vrouwen werkelijk kunnen dragen’. De FW26-collectie is doorleefd van plezier en draagbaarheid, hoewel we niet moeten onderschatten wat een moeilijke klus het is om een ontwerpdebuut te maken in een tijd waarin je na je debuut meteen de laan uitgestuurd kan worden. Is dat de verwachting voor Rogge? Nee. We kunnen alleen maar uitkijken naar haar tweede collectie en de velen die daarna zullen volgen.

Marni FW26 Credits: Marni via Karla Otto