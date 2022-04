Met SNURK de hele familie in matching prints!

SNURK maakt van slapen en bankhangen graag een feestje. Dat doen ze met bijzonder beddengoed en echt toffe sleep & lounge wear. Het Amsterdamse merk staat bekend om hun karakteristieke fotoprints, voor jong en oud.

Volgens SNURK is dé pyjama, eigenlijk geen pyjama en ook geen jogging- of huispak. Het is de ideale mix van alle drie, bedrukt met geweldige prints. Dit resulteert in een super comfortabele outfit die je dag en nacht kan dragen.

SNURK, eigendom van het merk.

SNURK noemt hun kleding daarom Horizontal Wear: de outfit die je aantrekt tijdens de horizontale momenten in je leven. In bed, op de bank of op het strand. Alle stukken zijn los verkrijgbaar, om zelf te mixen en matchen in maat en print.

Een veelgebruikte slogan van het merk is ‘Twinning is winning!’ en daarom is de SNURK- collectie verkrijgbaar van baby maat 56 tot XXL voor volwassenen, en alle maatjes ertussenin.

In welke print zien we jullie gezin de komende zomer twinnen? Worden het de mierzoete regenboogtaartjes, de funky giraffen of de vrolijke madeliefjes?

Welke het ook gaat worden, het wordt een lange, luie zomer met SNURK.