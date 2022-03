Meta’s platformen zijn broeinesten voor nepproducten

Facebook’s moederbedrijf Meta blijkt een broeinest voor namaakartikelen. Nepartikelen van merken als Gucci en Chanel zijn ruim beschikbaar op de platforms en sociale media apps.

Uit onderzoek van Ghost Data blijkt dat Meta-apps lucratieve kanalen bieden voor verkopers van nepproducten over de hele wereld.

”De strategie van Meta en haar dochterondernemingen is er steeds meer op gericht om een leider te worden op het vlak van e-commerce. Daarmee trekken zij ook een divers publiek aan van meedogenloze vervalsers. Dit heeft op zijn beurt het onvermogen getoond van Facebook om dergelijke activiteiten op haar platforms onder controle te houden. Dit controversiële gedrag leidde tot een toename van de verkoop van namaakproducten en tot wantrouwen onder gebruikers, wat vandaag de dag nog steeds duidelijk is.”

Ghost Data bracht de problemen voor het eerst aan het licht in 2014, en droeg bij aan een rapport van NBC News over nepverkopen op Instagram. In 2020 ontmaskerde het bedrijf meer dan 10.000 valse accounts op Instagram.

Bloeiende handel

De wereldwijde handel in nagemaakte en door piraterij verkregen producten had in 2019 een geschatte waarde van 464 miljard dollar (424 miljard euro). Dat is ongeveer 2,5 procent van de wereldhandel, blijkt uit de meest recente cijfers van de OECD (Organisation for the Economic Co-Operation and Development).

Meer vervalste producten vanwege Covid-19

Het stijgende aantal nepproducten is waarschijnlijk gegroeid vanwege de coronapandemie. Veel regeringen legden lockdowns op, en die - in combinatie met de toegenomen voorzichtigheid van consumenten - zorgden voor een grote stijging van de e-commerce activiteit. Makers van namaakgoederen profiteerden van deze piek in online winkelen. Des te meer omdat veel meer consumenten uit verschillende demografische groepen een breder scala aan producten online kopen dan ooit tevoren. Hierdoor konden vervalsers veel meer consumenten bereiken en potentieel bedriegen dan vroeger.

Tegelijkertijd konden verkopers van nepproducten meeliften op de productie- en distributiestoringen die leidden tot tekorten van echte merkproducten. Zij konden deze gaten opvullen, zij het met niet-authentieke producten.

E-commerce is een topprioriteit voor Meta, stelde Reuters. Met het toevoegen van nieuwe winkelfuncties hoopt het omzetgroei te realiseren, nu het wordt geconfronteerd met zaken als een stagnatie van nieuwe gebruikers en wijzigingen in het tracken voor adverteren. Maar ook de gebruikers die het platform inzetten voor de verkoop van nepproducten, vormen een toenemend probleem voor het bedrijf, dat kritisch in de gaten wordt gehouden door wet- en regelgevers als het gaat over de content die online verschijnt.

”Fraude en de verkoop van nepproducten zijn problemen die altijd hebben bestaan met de nieuwe technologie”, aldus een woordvoerder van Meta in een verklaring. “We worden elke dag beter in het stoppen van deze verkopen en het aanpakken van fraudeurs.”

Namaakverkopers nemen voortdurend nieuwe methodes aan om hun identiteit en activiteiten verborgen te houden, blijkt uit het rapport. Dat maakt het moeilijk voor merken om deze activiteiten gemakkelijk stop te zetten.

Ghost Data ontdekte 26.770 accounts van verkopers van nepartikelen op Facebook. Dit gebeurde in een periode van twintig dagen, eind oktober 2021. Ze schatten dat op Facebook en Instagram samen zo’n 6.000 tot 7.000 groothandels uit China actief zijn, die een jaarlijkse omzet behalen van tussen de 1,8 en 2,1 miljard dollar (1,6 en 1,9 miljard euro).

De statistieken van de nephandel

Het potentiële klantenbestand van de handelaren kan met gemak 20 miljoen gebruikers bereiken, alleen al via mensen die ‘vrienden’ zijn met deze nephandel-accounts. De overgrote meerderheid van Instagram- en Facebook fraudeurs zijn gevestigd in China – 65 procent (43 procent in 2019), gevolgd door Rusland (14 procent) en Turkije (7,5 procent).

De merken wiens items het vaakst worden afgebeeld zijn Louis Vuitton (bijna 6 op de 10), Chanel (8,5 procent), Fendi (6,7 procent), Gucci en Prada (beide meer dan 3 procent).

Ongeveer 67,8 procent van alle visuele content die namaakverkopers plaatsen, bevat een item/merk van de LVMH groep. Koplopers zijn Kering en Chanel, beide met een aandeel van 8 procent, en de andere groepen gezamenlijk met ongeveer 15 procent.

Yupoo, een nieuw visueel platform dat een aantal functies combineert van Flickr en Pinterest, is het catalogussysteem dat het meest wordt gebruikt door vervalsers. Het is een in China gevestigde dienst die gebruikers in staat stelt om eenvoudig gedetailleerde albums (met foto’s van ritsen, naden, labels etc.) te maken. Deze kunnen gedeeld worden via een link. Ghost Data identificeerde meer dan 6.500 unieke links met meer dan 2 miljoen foto’s en video’s van namaakproducten.

Het rapport concludeert dat Meta’s veiligheidsrapporten en juridische initiatieven en de effecten van hun vermeende harde optreden tegen deze illegale praktijken teleurstellend en onvoldoende zijn. Deze schijnbaar onstuitbare trend veroorzaakt een reeks aan serieuze problemen, waaronder kinderarbeid, de uitbuiting van vrouwen, giftige producten, digitale fraude en financiering van criminele en terroristische organisaties.

Artikelbron: Ghost Data “The Meta Counterfeiting Empire, A Global Threat Thriving on Today’s Social Media” [Het Meta Vervalsersimperium, Een mondiale bedreiging die bloeit op sociale media].

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Dit artikel is vertaald en aangepast voor publicatie door May-Anne Oltmans.