Metallics leiden de toenemende interesse in kleur bij consumenten

Het Britse modezoekplatform Lyst analyseerde de evolutie van de interesse van consumenten in kleur. Uit de data blijkt dat metallics de afgelopen maand het snelst terrein winnen.

Volgens Lyst staan metallics bovenaan met een maandelijkse stijging van plus zeventien procent. Daarna volgen wit met plus veertien procent, beigetinten met plus dertien procent, geel met plus tien procent en roze met plus negen procent.

Credits: Lyst.

De catwalks en het straatbeeld bieden talloze voorbeelden van hoe deze tinten worden toegepast. Hier is een selectie van outfits.

Gouden metallics

Gouden metallics zijn niet langer alleen voor de avond, maar worden steeds vaker overdag gedragen. Bij Amiri zagen we ze terug in een blouse met franjes gecombineerd met jeans, en in een vloeiend maatpak. Een stijl die ook Saint Laurent verkent met lichte trenchcoats en fijngebreide truien.

Links: Saint Laurent SS27. Midden en rechts: Amiri SS27. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Saint Laurent SS27. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dior kiest daarentegen voor een meer urban esthetiek, die niet minder opvallend is. Het merk past het gouden slangenhuideffect toe op bermuda's, broeken met een rechte pasvorm en accessoires.

Dior SS27. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Wit

In tegenstelling tot meer gedurfde keuzes zoals metallics, wordt wit hier gezien als een onmisbare basic voor de zomer. Het fungeert als een leeg doek dat merken in duizenden versies hebben gepresenteerd. De interpretatie varieert van de maximalistische romantiek van Cecilie Bahnsen – transparante jurken met grote strikken en devoré-bloementexturen – tot het rustieke vakmanschap van Gabriela Hearst, met complexe stukken die spelen met transparantie, vergelijkbaar met de stijl van Attico.

(Van links naar rechts) Gabriela Hearst OFF27 - Resort Women, The Attico FW26 - Ready to Wear, Cecilie Bahnsen OFF27 - Resort Women. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Tijdens zijn laatste show vertaalt Jacquemus dit naar architectonische volumes. Deze variëren van vloeiende maxi-overhemden met broeken met wijde pijpen tot delicate doorschijnende tops op grote ballonrokken. Deze benadering sluit aan bij de meer traditionele tailoring van Agnès B., die ook in haar mannencollectie kiest voor een volledig witte look.

Jacquemus SS27 - Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Donkerbeige

Natuurlijke tinten versterken de trend naar een meer organische esthetiek en zomerse texturen zoals linnen, raffia en riet. Dit is niet ongebruikelijk in de lente/zomer seizoenen, waar beige en wit strijden om de dominantie in onze seizoensgebonden basics.

In steden als Parijs en Florence zijn wijde, korte maatbroeken en maxi-cargorokken populair. Ook de jurkversie is in trek, zoals die van het merk Habey Club, gekozen door de Spaanse styliste Carla Paucar tijdens haar bezoek aan Pitti Uomo. Linnen overhemden in aardetinten zijn eveneens een veelgeziene keuze.

Streetstyle. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Egonlab geeft deze organische tinten een meer verfijnde en ambachtelijke draai met een set van een crèmekleurig linnen overhemd en bermuda, versierd met bloemenborduurwerk en subtiele steentjes.

Egonlab. SS27 - Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Geel

Geel schudt zijn imago als 'moeilijke' kleur van zich af en wordt een verfrissende basic. De focus ligt niet op felle tinten, maar op een palet dat varieert van subtiel pastel- of botergeel tot levendig oker.

Merken als Hermès en Jacquemus kiezen voor deze kleur in vloeiende stijlen. Hermès combineert lange, getextureerde gebreide jurken en hoge laarzen onder korte jasjes in een crèmekleur die bijna geel is. Jacquemus geeft de voorkeur aan de lichtheid van doorschijnende jurken met een originele ballonvormige zoom. Ulla Johnson past de kleur toe op wijde, leren broeken met een hoge taille, gecombineerd met kanten tops. Dit toont de veelzijdigheid van geel om de zomerse soberheid te doorbreken.

(Van links naar rechts) Hermès FW26 - Ready to Wear, Ulla Johnson OFF27 - Resort Women, Jacquemus SS27 - Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

In de herenmode wordt geel op een natuurlijke manier geïntegreerd in zowel bovenkleding als alledaagse outfits. Sacai introduceert een warmere, energiekere tint in grofgebreide vesten met technische metalen sluitingen, wat een urban touch geeft. In een veel strakkere stijl verzacht Dior de trend met jeans in een subtiel pastelgeel, die sterk contrasteren met donkere trenchcoats. Saint Laurent experimenteert op zijn beurt met textuur in lichte jasjes met een hoge kraag en een gekreukt effect.

(Van links naar rechts) Dior Men SS27 - Menswear, Sacai SS27 - Menswear, Saint Laurent SS27 - Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Roze

Roze is de ideale tegenhanger om de hegemonie van neutrale kleuren te doorbreken. Het kleurenpalet varieert van romantische pasteltinten tot kauwgomroze en zelfs fuchsia. Celine en Rave Review spelen met vloeiendheid en volume door middel van pofbroeken en ballonrokken in poederroze, in balans gebracht met gestructureerde tailoring of overhemden met een subtiel kinderlijke uitstraling. Deze dagelijkse interpretatie staat in contrast met het avondvoorstel van Emilia Wickstead, die de kleur naar een hoger niveau tilt met een set van een satijnen overhemd en een gestructureerd jasje, bedekt met pailletten en kleine driedimensionale strikjes.

(Van links naar rechts) Celine SS27 - Menswear, Emilia Wickstead OFF27 - Resort Women, Rave Review SS27 - Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

In de mannengarderobe heeft Dior volop ingezet op kleur. Een van de eenvoudigste manieren om het te introduceren is een discrete satijnen strik om de nek, die een kleuraccent geeft aan een klassieke combinatie van een trenchcoat en een maatbroek. De creatief directeur van het modehuis heeft de kleur ook toegepast in zijn eigen merk, JW Anderson, door een satijnen slipdress te combineren met een versleten pilotenjack. Vetements maakt het af met fuchsia satijnen pumps met een hartvormige broche van strass, voor wie niet bang is om op te vallen.

(Van links naar rechts) Dior Men SS27 - Menswear, Vetements SS27 - Menswear, JW Anderson SS27 - Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.