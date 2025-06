Methods lanceert modulaire sneaker: Geen lijm, maar verwisselbare onderdelen

In de interieurwereld zijn modulaire ontwerpen al ruim geaccepteerd, maar een sector waarin modulair ontwerp nog niet veel voorkomt is de schoenensector. Dankzij productdesigner Véronique Baer en haar merk Methods dragen hun steentje bij om hier verandering in te brengen.

De schoen bestaat uit een upper, zool, inlegzool, veters en een wrap. Deze onderdelen kunnen losgemaakt worden waardoor het vervangen of opnieuw gecombineerd kan worden. Hierdoor is het mogelijk slijtage te repareren, maar ook de schoen een nieuw uiterlijk te geven, zonder een compleet nieuw paar te kopen. In de toekomst wil Methods seizoensgebonden onderdelen introduceren zoals bijvoorbeeld een warmere winter-upper. Ook gaat het een take-back programma opzetten voor versleten onderdelen.

Het materiaal dat gebruikt is voor de diverse onderdelen is ook zorgvuldig overwogen. Zo is de upper gemaakt van 95 procent tencel (een vezel op basis van FSC-gecertificeerd hout), de wrap bestaat uit plantaardig gelooid leer en de zool bestaat deels uit gerecycled thermoplastisch rubber.

De diverse onderdelen van de Methods sneaker. Credits: Methods

Een gehele sneaker kost 225 euro. De grote losse onderdelen (inlegzool, zool, wrap en upper samen met veters) kosten elk 56,50 euro.

Traditionele sneakers bestaan meestal uit 40 diverse onderdelen en worden aan elkaar gemaakt door middel van lijm. Hierdoor is het ook moeilijk te recyclen of repareren.

Er zijn al merken die sindskort modulaire sneakers aanbieden. Onder andere Camper en Nnormal behoren hiertoe.