Mexx brengt ode aan Amsterdam: De plek waar het liefdesverhaal begon

Amsterdam, 15 juni 2021 – Een liefdesverhaal bezegeld met twee kussen. Dat is Mexx. De re-launch is een feit en het lifestyle brand heeft zichzelf sterker dan ooit tevoren in de markt weten te zetten met een assortiment aan o.a. mode, schoenen, accessoires en home essentials voor het hele gezin. Mexx viert de liefde en hanteert een visie waarin het geheel meer is dan de som der delen. Met haar AW21 collectie weet Mexx dan ook haar rode liefdesdraad door te vertalen naar de plek waar het voor oprichter Rattan Chadha allemaal begon; Amsterdam.

Rattan Chadha, oprichter Mexx, voegde in 1986 de eerste letters van zijn mannenmerk Moustache en vrouwenmerk Emanuelle samen en bestempelde deze liefde met twee kusjes. Nu, 35 jaar later, is Mexx terug op de markt, met een toegankelijke collectie voor het gehele gezin, waarbij zelfvertrouwen, trots, kracht én vooral liefde voorop staan. Het diverse assortiment aan schoenen, fashion, accessoires, lounge- en sportwear, parfum, eyewear en home essentials vindt eenvoudig haar weg naar ieders garderobe. Voor mensen die alles uit het leven willen halen in plaats van het perfecte plaatje na te streven.

Back to our roots

Oprichter Rattan Chadha wist met Mexx zijn liefdesverhaal toegankelijk te maken voor iedereen. Met de AW21 collectie neemt Mexx ons mee naar de stad waar dit liefdesverhaal 35 jaar geleden begon, de Nederlandse hoofdstad waar Rattan op slag verliefd op werd; Amsterdam. Deze liefde vormde het fundament voor de najaarscollectie, waarbij vier typische Amsterdamse plekken de boventoon voeren. “Stadspark Vondelpark”, “Het Rijksmuseum”, “De Hoxton” en “De straten van Amsterdam” dienden als grote inspiratiebronnen en lopen als een rode liefdesdraad door de collectie heen.

Sexy comfort

Een actuele behoefte om zowel op een comfortabele- als sexy wijze kracht uit te stralen, vertaalt zich naar een nieuwe zogeheten “sexy-comfort” trend. Logischerwijs omarmd Mexx deze trend volledig en wordt hij goed vertegenwoordigd in de collectie, want zelfvertrouwen is toch de mooiste outfit? Mexx draagt zelfvertrouwen, trots en kracht uit, een boodschap die relevanter dan ooit tevoren blijkt te zijn. De wereld verandert elke dag en de toekomst is onvoorspelbaar. In jezelf geloven en trots zijn op wie je bent en wat je doet als individu, is daarin misschien wel de grootste kracht van allemaal.