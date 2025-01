Mexx Herfst ’25 – de nieuwe heren collectie

De nieuwe najaarscollectie van Mexx bestaat uit vier unieke herfstthema’s én een reeks winterjassen, ontworpen voor de moderne man die stijl en comfort moeiteloos wil combineren. Met vijf levermomenten – juli, augustus, september, oktober en november – biedt deze collectie veelzijdige essentials en tijdloze kleuren die perfect samengaan. Maak alvast kennis met Re-invented icons en Hybrid Urban city drops.

Augustus: Re-invented icons

In augustus trappen we af met een re-invented icon collectie. Stel je klassieke herenkleding voor door een speelse lens, waarin neoklassieke invloeden samensmelten met een eigentijdse twist. Het kleurenpalet weerspiegelt de veranderende kleuren van de natuur in onverwachte, maar toch krachtige en commercieel aantrekkelijke tinten. De herfstkleuren worden vertaald van marineblauw naar donkergroen, lichtbruin en een vurige oranje kleuraccent.

Een mix van diverse texturen creëert een interessant samenspel van structuren: gedurfde strepen, zacht gebreide stoffen, geweven katoen, visgraatpatronen en meer. Krachtige silhouetten in broeken worden gecombineerd met gestreepte overhemden, aangevuld met een zacht breisel of een binnenjack, wat resulteert in perfecte gelaagdheid.

September: Hybrid urban city

De september collectie voor heren brengt een mix van innovatief design en functionaliteit, perfect voor de moderne stadsbewoner. Het thema hybrid urban city reflecteert hier uitstekend op, de innovatieve materialen zorgen voor ademend vermogen en stretch, wat optimaal comfort biedt in stedelijke omgevingen. Verfijnde en rijke patronen op gebreide texturen voegen diepte toe aan truien en vesten.

Hybrid Urban City Credits: Mexx

De september collectie heeft een donkerder kleurenpalet, bestaande uit bordeauxrood, blauwtinten en gemêleerd grijs.

