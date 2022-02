Mexx lanceert activewear en sport collectie

Modemerk Mexx breidt uit. Het merk voegt activewear en sportswear toe aan de collectie, zo is te lezen in een persbericht.

“Suppers op de grachten, joggers in het Vondelpark, de stad loopt ervan over,” aldus head of design bij Mexx Simone Rommelaars in het persbericht. “ De overvloed aan sporters in Amsterdam inspireerde mij om ook Mexx op de kaart te zetten met een eigen active wear collectie. Een logische aanvulling op ons steeds groeiende lifestyle merk.”

Mexx richt zich met de sportcollectie op een toegankelijk collectie ‘waarbij zelfvertrouwen, trots, kracht en vooral (zelf)liefde voorop staan’, aldus het merk. Prijzen liggen tussen de 24,95 voor een T-shirt tot 89,95 voor schoenen. De eerste drop van de collectie is vanaf februari 2022 beschikbaar.