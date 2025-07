Mexx Lente/Zomer 2026: Zelfvertrouwen is de beste outfit

Damesmode

De eerste drop van Mexx Lente/Zomer 2026, Modern Archive, omarmt vrouwelijkheid met een speelse en serene benadering van de stad, waar zachte power dressing een strakke esthetiek samenkomen. Ontworpen voor de vrouw die dynamisch leeft en elke stap in de stad omarmt.

Credits: Mexx

Botanical Elegance, de tweede drop, combineert stadse verfijning met de natuurlijke schoonheid van botanische inspiratie. Vrouwelijke details en zachte tailoring brengen moeiteloze elegantie in alledaagse looks. Subtiele juwelen en metallic accenten zorgen voor de juiste hoeveelheid sprankeling voor het lenteseizoen.

Credits: Mexx

Drop drie is Summer Reflection, waar de zachte zomergeest tot uiting komt in een garderobe van ingetogen verfijning. Deze drop belichaamt een zomerse weerspiegeling van verfijning en moeiteloze schoonheid. Frisse zomerkatoen creëert chique en relaxte looks.

Credits: Mexx

Herenmode

Modern Archive omarmt moderne stadsmode gecombineerd met tijdloze ontwerpen. Een frisse mix van formele en functionele styling, die moeiteloze tailoring combineert met casual elementen. Deze drop zorgt ervoor dat de moderne man zijn garderobe met zelfvertrouwen en stijl kan ontwikkelen.

Credits: Mexx

Drop twee, La Dolce Vita, is geïnspireerd door de relaxte energie van het zomerseizoen. Deze drop biedt meerdere belangrijke items voor de garderobe van elke man. Zelfs als de temperatuur hoog oploopt, zie je er de hele dag cool en scherp uit. Laten we genieten van een eindeloze zomer.

Credits: MEXX

Nederland, 1986.

Visionair Rattan Chadha combineerde zijn twee merken, het herenmerk Moustache en het damesmerk Emanuelle. Hij nam de eerste letter van elk merk en voegde twee kussen toe. Zo ontstond Mexx.

Nederland, vandaag.

Vandaag brengen we de visie terug dat het geheel groter is dan de som der delen. Een nieuwe relatie in de mode is ontstaan door dames, heren, kinderen en kleding, schoenen, parfums, woonaccessoires en brillen met elkaar te verbinden. Mexx verenigt dit als een thuiskomst, waar liefde heerst. Een liefdesverhaal bezegeld met twee kussen.

SS26 Footwear Credits: Mexx

