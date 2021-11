Mexx ontvangt ondernemersprijs ‘Beste Ondernemers Visie’

Modemerk Mexx is dit jaar als winnaar uit de bus gekomen van de ondernemersprijs ‘Beste Ondernemers Visie’ in Midden-Brabant. Het merk nam het op tegen 60 andere bedrijven, zo is te lezen in een persbericht.

Mexx is sinds 2017 in handen van de Nederlandse RNF Group, dat het hoofdkantoor heeft in Drunen. “Wij zijn erg trots dat we deze prestigieuze ‘’Beste Ondernemers Visie’’ trofee hebben gewonnen,” aldus Mexx-eigenaren Ferry Helmer en Ron Janssen in het persbericht. “We beschouwen dit als een oeuvreprijs, een kroon op ons werk van 25 jaar ondernemen. Al die tijd zijn wij bezig geweest met het bouwen van ons bedrijf samen met onze werknemers en relaties. Door het winnen van deze prijs zijn we ons ook bewust van het feit dat ondernemerschap niet zomaar iets is. Sterker nog, er is een trofee aan verbonden. Een prijs win je, een trofee verover je. Een verovering is een tikkeltje harder en competitiever.’’

‘Beste Ondernemers Visie’ beleefde gisteren de 21ste editie in Tilburg. Dit jaar stond de ondernemersprijs in het teken van ‘Van Betekenis’.