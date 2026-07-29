Mexx presenteert SS27 Footwear: voor elk moment van de dag

Dit seizoen draait Mexx het om. Brown is the new black, klassieke silhouetten krijgen een eigentijdse update en elke schoen vertelt een verhaal. De SS27 footwear collectie is een van de meest uitgesproken en veelzijdige collecties die Mexx tot nu toe heeft gepresenteerd. Ontworpen voor een stadsleven zonder grenzen.

Credits: Mexx

Materialen zijn dit seizoen de echte eyecatchers. Glossy lak, satin croco texturen en coatings met een subtiele shimmer pakken direct de aandacht. Mesh gecombineerd met kant, franjes, bandjes en studs geven elke schoen een eigen karakter en uitstraling. Een seizoen dat verrast en uitnodigt om te spelen met textuur en detail.

Qua kleur introduceert Mexx een warm, retro palette. Bruin vervangt zwart als de nieuwe neutrale basis, gecombineerd met beige tinten. Accentkleuren als vintage green, burnt orange, butter yellow en dusty pink voegen karakter en warmte toe aan het seizoen.

Credits: Mexx

De slingback met kitten heel is het hero piece van het seizoen. Klassieke silhouetten zoals de loafer, clog, mule en ballerina krijgen een moderne update. Nieuw en opvallend: de Krystal boot in soft suede look, voor het eerst als zomerstijl en perfect voor het festival seizoen. In sneakers is er voor ieder wat wils, van de sneakerina en chunky stijlen tot flat retro silhouetten.

De collectie is breed opgezet en speelt in op de onvoorspelbare zomers van nu, met styles die meegaan van vroege zomer tot de eerste herfstdagen. Clogs, mules, ankle boots en sneakers zorgen voor de perfecte balans tussen comfort, functionaliteit en stijl. Voor de Mexx-klant met een uitgesproken urban lifestyle is er altijd de juiste keuze. Van een volle werkdag tot een ontspannen avond in de stad, van kantoor naar terras. Footwear die meebeweegt, kwaliteit die je herkent aan hoe iets zit, voelt en afgewerkt is.

Credits: Mexx

Benieuwd naar de volledige SS27 footwear collectie? Maak een afspraak in een van de showrooms van Mexx.

Dutch By Design. Worn with XX.