Mexx presenteert volwaardige schoenencollectie

Kwalitatief comfort voor het hele gezin Amsterdam, juli 2021 – Een liefdesverhaal bezegeld met twee kussen. Dat is Mexx. Na de re-launch staat het lifestyle brand sterker dan ooit tevoren in de markt met een assortiment aan o.a. mode, schoenen, accessoires en home essentials voor het hele gezin. Onderdeel hiervan is een volwaardige schoenencollectie voor mannen, vrouwen en kinderen. Aankomend inkoopseizoen (SS22) is hier voor het eerst een lijn voor jongens aan toegevoegd.

Met haar SS22 collectie focust Mexx zich op een op zichzelf staande, volwaardige schoenencollectie. Sneakers, boots, espadrilles, sandalen en sandaletten, voor ieder wat wils bij Mexx, en dat voor het hele gezin. Mexx voorziet jong en oud van kwalitatieve én comfortabele schoenen. De focus ligt bij de volgende voorjaarscollectie niet alleen op het modieuze aspect. Mexx staat voor betaalbaar comfort en dat valt op bij onder andere de Footbed Sandals; comfortabele dikkere zolen die je voet optimale steun biedt én eruitziet als elegante zomersandaaltjes in nude- en pasteltinten.

De schoenenlijn bestaat uit felgekleurde items, opvallende M logo’s aan de zijkant, metallic- en pastelkleuren en de typerende XX patronen die verwijzen naar de kusjes waarmee Mexx als merk bezegeld is. Door de collectie heen, zijn subtiel enkele ‘Dutch Details’ aangebracht door een oranje kleur detail te verwerken in sandalen en sneakers.

Voor de kids collectie liet Mexx zich inspireren door de zee en alles wat er te beleven valt op het strand. Naast een schoenencollectie voor meiden, biedt Mexx nu ook een assortiment aan voor jongens. Stoere camouflage print, khaki kleuren en rood of oranje zolen nemen de bovenhand in deze jongenscollectie. De sneakers voor meisjes zijn geïnspireerd op zeemeerminnen; gouden schubben, koraalblauwe patronen, appelblauwzeegroene en zachtroze kleuraccenten wanen de allerjongste haast in een sprookjeswereld.

Mexx bewijst met deze SS22 schoenencollectie nogmaals dat het geheel meer is dan de som der delen. Een nieuwe, inclusieve, modeverschuiving is ontstaan door het verbinden van vrouwen, mannen en kinderen, maar ook kleding, schoenen, parfum, home -en eyewear. Mexx verenigt dit allen als een huiselijk samenkomen, waar de liefde overheerst. Een liefdesverhaal bezegeld door twee kussen.

XX(X) Mexx