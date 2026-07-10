Mexx SS27: ontworpen voor het echte leven

Authentiek van karakter, zelfverzekerd in stijl en gemaakt voor het echte leven. Dat is de kern van Mexx en de SS27-collectie is daar het bewijs van. Een collectie die precies doet wat het merk belooft. Kleding die meebeweegt door de dag heen, er verzorgd uitziet en je het zelfvertrouwen geeft dat je nodig hebt.

De collectie werkt vanuit een bewuste spanning. Nette items naast zachte, ontspannen kledingstukken. Een clean blazer over een relaxed fit broek. Een jurk die moeiteloos meegaat van overdag naar avond. Twee silhouetten die elkaar versterken in één look. Van clean, seizoensloze tailoring die het seizoen opent tot luchtige linnen items en comfortabele knitwear die perfect passen bij de warmere maanden. Denim, tailoring, jurken en shirts zijn de hero-categorieën die de kern van de collectie vormen. Items waar klanten keer op keer voor terugkomen.

Credits: Mexx

Credits: Mexx

Het kleurpalet is doordacht. Diepe basiskleuren vormen de basis, denk aan navy, beige en naturel, aangevuld met frisse accenten in lichtblauw, geel en groen die het seizoen oplichten zonder te schreeuwen.

De Mexx klant heeft een uitgesproken urban lifestyle. Van een volle werkdag tot een ontspannen avond in de stad, van kantoor naar terras. Ze kiezen voor kleding die daarin meebeweegt. Ze herkennen kwaliteit aan hoe iets zit, voelt en afgewerkt is. Stijlvol, zelfverzekerd en altijd zichzelf.

Credits: Mexx

Credits: Mexx

Benieuwd naar de volledige SS27-collectie? Je kunt een afspraak maken in de showroom van Mexx.

Dutch By Design. Crafted with Purpose. Worn with Character.