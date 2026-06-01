Mexx: veertig jaar stijl, één duidelijke nieuwe koers

Het Nederlandse modehuis Mexx geeft zijn identiteit een heldere richting. Met Mexx Dutch By Design zet het merk zijn premium positie nadrukkelijk neer, geworteld in veertig jaar erfgoed, ontworpen voor de wereld van nu.

De lijn staat voor wat Mexx altijd al onderscheidde: kleding die er goed uitziet zonder te schreeuwen. Authentiek van karakter, zelfverzekerd in stijl en gemaakt voor het echte leven. Niet voor de catwalk, maar voor de mensen die er dagelijks op uitzien. Het is die typisch Nederlandse nuchterheid vertaald naar mode, functionele helderheid, zelfvertrouwen zonder grootdoenerij.

Dutch By Design is geen omschrijving van de collectie. Het is de basis waarop ze gebouwd wordt. Elke collectie is gebouwd rond categorieën waar het merk voor staat: denim, tailoring, shirts en knitwear. Die categorieën bepalen de standaard, voor ontwerpkwaliteit, voor herkenbaar vakmanschap en voor de onmiskenbare Mexx uitstraling. Verfijnd en eigentijds, scherp zonder stijfheid, ontspannen zonder slordigheid. Materialen worden gekozen op kwaliteit en duurzaamheid en het merk doet geen beloftes die het niet kan waarmaken.

De collectie beweegt mee met de momenten die het leven vormen. Van een drukke werkdag tot een ontspannen avond met vrienden. Mexx kleedt mensen die er verzorgd uitzien zonder er een statement van te maken. De nieuwe collectie wordt binnenkort gepresenteerd. Blijf op de hoogte..

Dutch By Design. Crafted with Purpose. Worn with Character.