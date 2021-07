Mexx verwelkomt active wear collectie

Amsterdam, Een liefdesverhaal bezegeld met twee kussen. Dat is Mexx. Na de re-launch staat het lifestyle brand sterker dan ooit tevoren in de markt met een assortiment aan o.a. mode, schoenen, accessoires en home essentials voor het hele gezin. Aankomend inkoopseizoen (SS22) presenteert Mexx voor het eerst een volwaardige active wear collectie, geïnspireerd door het bruisende leven in de stad waar Mexx z'n oorsprong kent: Amsterdam.

Mexx viert de liefde en hanteert een visie waarin het geheel meer is dan de som der delen. Met haar SS22 collectie brengt Mexx een ode aan onze hoofdstad waar het voor oprichter Rattan Chadha 35 jaar geleden begon. Rattan Chadha voegde in 1986 de eerste letters van zijn mannenmerk Moustache en vrouwenmerk Emanuelle samen en bestempelde deze liefde met twee kusjes. Nu, 35 jaar later, daagt Mexx uit om het oude met nieuwe ogen te herontdekken en keer en keer verliefd te worden op hetgeen wat Amsterdam te bieden heeft.

Amsterdam als inspiratiebron, met in het bijzonder de Amsterdamse grachten en het Vondelpark inspireerden Simone Rommelaars, head of design bij Mexx, om voor het eerst een volwaardige sportcollectie uit te brengen. “Er gebeurt bijvoorbeeld zoveel op de Amsterdamse grachten! Non-stop bootverkeer, zowel vracht als recreatie, gaat perfect samen met sportieve suppers en zwemmers. En wat dacht je van alle sportklasjes en joggers in het Vondelpark? Die prettige chaos prikkelt en komt daarom terug in de eerste active wear collectie van Mexx, middels een combinatie van bloemenprints en neutrale marine- en roze tinten", aldus Simone.

De vrolijke kleurenexplosie van bloemenprints en martine- en roze tinten is, voor de dames, terug te zien in loose fit tanktops, transparante jackets en out-of-the-box fits. De mannencollectie bestaat uit opvallende bodywarmers, shorts en hoodies in zowel camouflage prints, als in kleuren zoals felgeel, marine- en hemelsblauw en beige tinten. Met deze sportcollectie bewijst Mexx een toegankelijke collectie te kunnen creëren, waarbij zelfvertrouwen, trots, kracht én vooral liefde voorop staan.

Verkrijgbaarheid

Drop 1 van de SS22 collectie van Mexx is vanaf februari '22 verkrijgbaar. Interesse? Maak een (inkoop)afspraak in één van onze showrooms.

XX(X) Mexx