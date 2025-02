MFW | Fracomina brengt de jaren 90 terug op de runway

Op 24 februari 2025 presenteerde Fracomina haar FW25/26-collectie in het Museum of Science and Technology in Milaan. De collectie is een knipoog naar de jaren 90, met een moderne twist en een mix van stoere en vrouwelijke elementen.

Grunge en glamour in balans

De Fracomina-vrouw houdt van contrasten. Oversized leren jassen – ook met slangenprint – worden gecombineerd met glanzende accenten en felle kleuren. De collectie laat invloeden van pop en grunge samenkomen in een krachtige look. Denim wordt gecombineerd met satijn, cargobroeken met hoge hakken en rokken in verschillende lengtes. Truien krijgen extra flair met strass, veren en lurex, terwijl glanzende stoffen en geruite materialen een speelse touch toevoegen.

Van alledaags chic tot urban cool

Fracomina geeft een eigentijdse draai aan klassieke vrouwelijke mode. Strakke blazers en zwierige rokken zorgen voor een verfijnde uitstraling, terwijl pakken een update krijgen met nieuwe kleuren en snits. Voor wie stijlvol en comfortabel wil zijn, zijn er casual jassen over raw edge-denim en bomberjacks met een crackle-effect. Warme tinten zoals camel en mocha mousse domineren in faux furs en schapenvachten. Een echte blikvanger? De grizzly fur gilet – een must-have statement piece.

Stoere elegantie met een vrouwelijke touch

De Fracomina-vrouw speelt met masculiene invloeden, zoals krijtstreep en pied-de-poule. Lange mantels krijgen extra glans met Swarovski-details, en iriserend grijs denim geeft een moderne touch. De collectie combineert vintage en moderne stijlen, met een duidelijke focus op draagbare, stijlvolle mode voor de vrouw van nu.