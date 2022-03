MFW: Gucci onthult Adidas-samenwerking op de catwalk

Gucci onthulde tijdens zijn Milan Fashion Week show een samenwerking met de Duitse sportkledinggigant Adidas.

Net als bij zijn vorige samenwerking met Balenciaga, vermengde de collectie de codes van beide merken, waarbij luxe en sportkleding met elkaar werden verweven. Gucci onthulde voorafgaand aan de show een nieuw logo op Twitter, het Adidas drie klaverblad logo met Gucci eronder geschreven.

Image: Gucci x Adidas

De samenwerking bestond uit een overvloed aan sportieve stoffen, maar opende met de meest klassieke van alle stijlen, het pak, een populaire categorie in Milaan tot nu toe. Het was pas bij de tweede look, waar een paar knielaarzen in trainingspak blauw met strepen langs de zijkant een indicatie gaven hoe de samenwerkingscollectie zich zou ontvouwen. Deze typische strepen waren natuurlijk overal te zien. Op hoofddeksels, in de zak van een double-breasted jasje, aan de binnenkant van de mouwen van een blazer of langs de naden van broeken. Een rode jurk met v-hals, in wat een sportjersey leek te zijn, had een opvallende schouder en strepen die leken op die van een sportpak. Fans van logo's en collabs kunnen er zeker van zijn dat de kassa's blijven rinkelen voor Kering.

Interessant genoeg, was het meer Adidas die een prêt-à-porter make-over kreeg, dan Gucci die zijn collectie overgaf aan streetwear. Het kostuum bleef de boventoon voeren, zij het in vele gedaantes (er waren 84 looks) en de caleidoscopische toets van Michele mengde het in een bonte verzameling van levendige stukken. Er waren smokingpakken, geruite pakken, pakken met kralen, flitsende trainingspakken en corduroy pakken, allemaal prachtig op maat gemaakt, de meeste met ruime pasvormen en opnieuw de voorliefde voor double breasted.

Adidas is geen onbekende in het samenwerken met luxemerken, zie de partnerships met Stella McCartney, Rick Owens, Yohji Yamamoto en Prada. Met klassieke tailoring als basis herwerkte Michele de codes van sportkleding met zijn unieke designtaal, waarbij hij een verzadigde collab-markt verlevendigde met iets nieuws en iets fris.

Image: Gucci x Adidas

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk