MFW: Prada stelt werkkleding centraal in FW22-collectie

Twin Peaks-acteur Kyle MacLachlan opende de Prada-mannenshow, die werd opgevolgd door een reeks getalenteerde acteurs, waaronder Jeff Goldblum en Sex Education-nieuwkomer Asa Butterfield.

Als Prada drie items voor volgend seizoen zou moeten noemen, dan zouden dat de trenchcoat, blazer en schoen met vierkante neuzen zijn, allemaal architecturale pijlers van de garderobe van de werkende man. De trenchcoat: breedgeschouderd, double-breasted en accentuerend op taille en borst is old school mannelijk in een militaire lengte tot onder de kuit. Andere versies zijn van wol of kasjmier met schapenvacht accenten.

Blazers hadden dezelfde snit in de schouder, wat kracht en sterkte benadrukt, met verborgen knopen en een minimalistische sluiting. De mouwen waren langgerekt, met slechts driekwart van de hand die tevoorschijn kwam, in rode of gele handschoenen die bij de sokken pasten.

Broeken vallen lang en los over de schoenen, een kenmerk dat het einde van de korte broeken inluidt. Wat betekent een langere broek voor de werkende man? Doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid misschien. De schoenen waren zwart en stevig, de vierkante teen bevestigde het thema van de show, "een parodie op de macht van de man".

De shownotes gaven inzicht in Miuccia Prada en Raf Simons' denkwijze: "We dachten aan betekenisvolle mode, stukken die zinvol zijn. Kleren die mensen het gevoel geven belangrijk te zijn. De collectie viert het idee van werken - in alle verschillende sferen en betekenissen. Het is een praktisch, alledaags iets. Maar hier ben je formeel belangrijk. Je bent niet casual."

Belichaming van werk

Prada zei dat de collectie een uniform van de werkelijkheid vertegenwoordigt, gerematerialiseerd in leer en zijde als een teken van respect en waarde.

In een persbericht zei Prada dat de kledingstukken "een voorbeeld zijn van geconstrueerd modernisme, waarbij de architectuur van het lichaam wordt benadrukt, schouders en taille worden afgebakend door middel van traditionele kleermakerij, een silhouet dat vervolgens wordt omgezet in alledaagse kledingstukken. Door middel van fabricage en methodologie, wordt een gelijke zwaarte gegeven aan elk genre van kleding - elk facet van de werkelijkheid krijgt betekenis, een verfijning en achting, een blijvende waarde."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Prada FW22 Menswear