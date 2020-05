Michael Jordan NBA schoenen uit 1985 voor recordbedrag geveild bij Sotheby's

De Nike Air Jordan 1 Nike sneakers in waarop Michael Jorden in 1985 speelde in de NBA zijn geveild voor een recordbedrag van 560.000 dollar (zo'n 518.000 euro), zo meldt veilinghuis Sotheby's op zondag. De gympen met handtekening werden verkocht door Jordan Geller, verzamelaar en oprichter van het sneakermuseum Shoezeum in Las Vegas, weet Reuters.

De veiling van de sneakers valt gelijktijdig met de 35e verjaardag van het Air Jordan merk. Daarnaast is momenteel The Last Dance te zien op Netflix, een tiendelige serie over de loopbaan van Jordan bij de Bulls.