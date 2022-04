Michael Kors betreedt de markt voor kinderkleding met eigen lijn

Het Amerikaanse luxemerk Michael Kors lanceert een eigen kinderkledinglijn. Dat kondigt het label aan in een persbericht. De eerste collectie is bedoeld voor meisjes van vier tot en met veertien jaar, zo is in het persbericht te lezen. Later dit jaar moet daar kleding voor baby’s en peuters bij komen.

De lijn omvat kleding en accessoires, waaronder tops, broeken, rokjes en jurken, evenals tasjes en badpakken. De meeste items zijn voorzien van het Michael Kors-logo, bestaande uit de letters M en K. De ontwerpers van de lijn baseerden de designs op de sportieve Michael-dameslijn van het label, zo staat in het persbericht.

De lijn wordt geproduceerd in samenwerking met de Franse modegroep Children Worldwide Fashion en wordt vanaf vandaag wereldwijd verkocht via onder meer de website van Michael Kors, Galeries Lafayette, Zalando, Ounass en Salam.