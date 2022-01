Michael Kors lanceert kledinglijn voor kinderen

Modemerk Michael Kors lanceert een kledinglijn voor kinderen, zo wordt duidelijk in een persbericht. De lijn komt tot stand dankzij een partnerschap met luxe groep Children Worldwide Fashion.

De eerste collectie zal het debuut maken in de lente van 2022. Het zal in eerste instantie gaan om een collectie voor meisjes, maar later zal er ook een lijn gelanceerd worden voor jongens. De meisjes collectie is gericht op meiden tussen de 4 en 14 jaar en is geïnspireerd door de damescollectie van het merk. Later dit jaar zullen de maten uitgebreid worden voor meisjes van drie maanden oud tot 3 jaar oud.

De kindercollectie zal verkocht worden bij de webshops van Michael Kors, maar ook bij wholesaleklanten zoals Galeries Lafayette, Zalando, Ounass en Salam Stores. Ook worden ze verkocht bij distributiepunten van CWF. CWF is onder andere de groep achter de kindercollecties van Givenchy, Chloé, Boss, Lanvin en Kenzo.