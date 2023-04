Mijlpaal: Adidas gebruikt 96 procent gerecycled polyester

Adidas’ plan om alleen maar gerecycled polyester te gebruiken tegen eind 2024 ligt op schema, zo maakt Adidas bekend in een persbericht. Het Duitse sportmerk maakt namelijk bekend dat 96 procent van het polyester al is vervangen door gerecycled polyester.

Sinds de lancering van de eerste Adidas high-performance schoen, die gemaakt is van gerecyclede materialen, werkt het sportmerk aan het verminderen van zijn afhankelijkheid van virgin polyester. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat in 2021 meer dan negentig procent van het gebruikte polyester gerecycled was. Nu is dat 96 procent.

“Bij Adidas streven we er voortdurend naar om innovatie naar het volgende niveau te tillen. Daarnaast zijn we trots op de substantiële stappen die we in de goede richting zetten. In 2017 heeft Adidas toegezegd om tegen 2024 zoveel mogelijk nieuwe polyester te vervangen door gerecycled materiaal”, aldus Viviane Gut, senior duurzaamheidsdirecteur bij Adidas, in het persbericht.

Adidas blijft echter wel realistisch en noemt het geen oplossing, maar een stap in de goede richting. “Er is nog veel meer dat we willen en moeten bereiken, zodat we een groter deel van de oplossing dan van het probleem kunnen worden. We zijn even gemotiveerd als altijd om te blijven innoveren en samenwerken om nieuwe mogelijkheden te creëren.”

In de toekomst zal Adidas zijn focus op duurzaamheid blijven uitbreiden via drie belangrijke aandachtsgebieden: het veranderen van materialen door het testen en opschalen van nieuwe grondstoffen, het omdenken van processen om producten te ontwerpen die een circulaire end-of-life oplossing hebben en het verminderen van de CO2-voetafdruk.