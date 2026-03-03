Milaan Fashion Week focust op ambacht, creativiteit en hoogwaardige materialen

De inzet in Milaan was hoog: niet alleen waren er spraakmakende debuten bij de creatieve directie van merken als Gucci en Fendi, en de merken van Armani, nu onder de creatieve leiding van Pantaleo Dell'Orco en Silvana Armani na het overlijden van de oprichter. Het was ook een test voor een modeweek in het teken van herlancering, gestimuleerd door de Olympische Spelen en in lijn met het Sanremo-muziekfestival, dat een extra podium bood voor met name Italiaanse merken. Kortom, de koers blijft onzeker. Naast de consumptiecrisis, de afnemende merkloyaliteit en de aanhoudende conflicten, is er nu ook de oorlog in Iran. In dit scenario biedt de mode-industrie in sommige gevallen weer ruimte voor dromen.

De modeweek, van 24 februari tot 2 maart, bracht Milaan in beweging met in totaal 186 evenementen: 54 fysieke en 6 digitale shows, 89 presentaties, waarvan 9 op afspraak, en 37 evenementen.

Tijdens het evenement werd de totale toeristische besteding van meer dan 217,4 miljoen euro verwacht - een stijging van 17,7 procent ten opzichte van vorig jaar, volgens het Studiecentrum van Confcommercio Milano. Ook het verwachte aantal bezoekers steeg: meer dan 132.200 (plus 17,4 procent): 55,3 procent Italianen, 44,7 procent buitenlanders. Honderd miljoen euro is bestemd voor winkelen; 84,8 miljoen euro voor accommodatie en horeca; 32,6 miljoen euro voor transport. De toeristische uitgaven per hoofd van de bevolking bedragen 1.644 euro (plus 0,2 procent ten opzichte van 2025).

De schatting van het Studiecentrum van Confcommercio Milaan, Lodi, Monza en Brianza (gebaseerd op gegevens van Istat, de politie van Milaan, de Bank van Italië, Banca Ifis) toonde aan dat van de totale opbrengst 120,5 miljoen euro afkomstig is van Italiaanse bezoekers en 96,9 miljoen euro van buitenlandse bezoekers.

Emporio Armani focust op gilets, trenchcoats, omhullende jassen, jasjes, pakken en cardigans

De modeshow van Emporio Armani, tijdens een modeweek die ver afstond van de pracht van voorgaande jaren maar rijk was aan goede bedoelingen en aandachtige inkopers, slaagde met vlag en wimpel. De verwachtingen voor het creatieve duo Silvana Armani, verantwoordelijk voor de damescollectie, en Leo Dell'Orco, hoofd van de herencollectie, waren hooggespannen, en de heren- en damesmode gingen hand in hand. “We hebben ons vermaakt. Het resultaat, hopen we, respecteert de stijl van meneer Armani. Ik denk dat het meer ontspannen is, met enkele elementen die hij misschien niet zou hebben goedgekeurd. Maar dat is prima zo”, legde Silvana Armani na de show uit.

Op de catwalk was er ruimte voor gilets, trenchcoats, omhullende jassen, jasjes, pakken en cardigans. De collectie omvat ook bermuda's met plooien en enkele denimstukken. De wijde overhemden gedragen op korte broeken, als een nieuw concept van een pak, waren prachtig. Kleine emblemen verwijzen naar de clubscene en de geschiedenis van het merk, terwijl kristallen borduursels doen denken aan regendruppels. Binnen het huis Armani verraste ook de Giorgio Armani-collectie, die zondag werd gepresenteerd met de ready-to-wear damescollectie voor herfst-winter 2026-27, ontworpen door Silvana Armani, die de creatieve leiding overnam na het overlijden van de oprichter van het modehuis, met gratie, look na look.

Geen radicale veranderingen, maar een precieze creatieve richting die ook in continuïteit zijn sporen nalaat. Een signatuur die spreekt van een grotere vrijheid in kleden, die het verlangen onthult om vrouwen te verwennen, met een soepele, vloeiende, omhullende, ingetogen maar comfortabele, assertieve maar delicate elegantie.

‘Nuovi Orizzonti’, zo werd de show gedoopt, sloot af op de tonen van het onuitgebrachte nummer ‘A costo di morire’, gezongen door Mina ter ere van Giorgio Armani.

Het nummer, voor het eerst gezongen door Mina als eerbetoon aan Giorgio Armani, is een lied van Fausto Leali, uitgebracht in 1967. Het is een cover die Mina wilde opdragen aan de ontwerper die afgelopen september overleed.

Voor Prada staat de gelaagdheid van kledingstukken tegelijkertijd voor lagen van persoonlijke en collectieve verhalen

De Prada-collectie voor herfst-winter 2026-27 belooft een stempel te drukken op de kleedgewoonten van mensen. De collectie van Miuccia Prada en Raf Simons nodigt namelijk uit om je geen zorgen te maken over de transformatie die kleding gedurende de dag ondergaat.

Onder de gasten die de aandacht trokken bij de modeshow waren ook Maude Apatow, Nina Kraviz en Meta-directeur Mark Zuckerberg.

Een cast van vijftien vrouwen droeg deze voortdurend evoluerende kleding, waarbij de aandacht op elk van hen werd gevestigd, zodat het publiek de oneindige en veranderlijke facetten van hun karakter kon verkennen. Een schijnbare vereenvoudiging die paradoxaal genoeg kan dienen om complexiteit over te brengen.

Pure, maar draagbare creativiteit was te zien in de nieuwe collectie van Cavia

Pure, maar draagbare creativiteit was te zien in de nieuwe collectie van Cavia, het merk opgericht door de getalenteerde ontwerpster Martina Boero. Een idee dat ontstond tijdens de eerste lockdown; omdat ze niet naar buiten kon, probeerde de ontwerpster haar creativiteit te uiten met wat ze thuis kon vinden.

Hieruit ontstond het idee voor een volledig duurzaam project, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van bestaande of gerecyclede materialen, waardoor de milieu-impact van de productie van nieuwe materialen wordt verminderd.

‘Le Chant des formes’ is een wintercollectie die is opgevat als een visueel en materieel lied. Gekenmerkt door onregelmatige lijnen, kleurcontrasten en levendige texturen, zijn de kledingstukken een ode aan handwerk en opzettelijke onvolkomenheden.

Centraal in de collectie staat de handgemaakte, veelkleurige knitwear, vervaardigd uit mohair en warme garens, die zachte, driedimensionale, bijna schilderachtige oppervlakken creëert. Elke steek heeft een ander ritme; elke kleurvariatie wordt een emotioneel accent.

Opnieuw een sterke prestatie op de catwalk voor Daniela Gregis, het merk uit Bergamo dat voor herfst-winter 2026-27 gedeconstrueerde pakken, elegante culottes in wollen stoffen met een omslag aan de onderkant, gedragen met knisperende zijden shorts, en driedelige fluwelen looks voor zowel mannen als vrouwen ontwierp. En verder, een spel van laagjes wol, fluweel, zijde en katoen. Aan de voeten platte fluwelen schoenen, of zwarte of bruine leren klompen gedragen met korte wollen sokken over de panty. De soepele broeken en lange rokken geven ritme aan de wollen truien, die de brillen aan een kettinkje, bijna als een ketting, strelen. Marta Bortolotti, dochter van oprichtster Daniela Gregis, wist de kwaliteit van de stoffen creatief te interpreteren, en vertaalde de collectie naar draagbare, elegante en warme stukken.

Op de catwalk, in het Oratorio della Passione naast de historische basiliek van Sant'Ambrogio, was zoals altijd ook Benedetta Barzini aanwezig, een gevierd model uit de jaren zeventig, een interessant gezicht in de rijpheid van haar jaren.

Onder de andere ‘uitmuntende’ debuten was ook dat van Demna voor Gucci

“Deze eerste show van mij voor Gucci introduceert een universum van mensen, archetypen, consumenten en dresscodes die bedoeld zijn om mijn creatieve taal voor de toekomst te inspireren. Het is een begin, maar al volwassen en vol intentie”, schreef Demna in een brief, maar het is bekend dat de cijfers tellen. In deze gecompliceerde tijd, om een eufemisme te gebruiken, tellen de verkoopcijfers, en de geschiedenis van Gucci van de laatste jaren, na een ongelooflijke groei seizoen na seizoen, heeft een tegenslag gekend. In 2025, met ongeveer 40 procent van de omzet, blijft Gucci de belangrijkste indicator voor de prestaties van de Kering-groep. In 2025 noteerde het modehuis een daling van 19 procent op vergelijkbare basis.

Het logo, de geschiedenis van het merk, hoe belangrijk en betekenisvol ook, zijn op zichzelf niet genoeg. De creatieve richting en de taal van het label moeten opnieuw leren spreken tot een ‘oude’ en een nieuwe klantenkring die steeds minder gevoelig is voor het merk en steeds meer wordt afgeleid door duizend andere prikkels. Een sterke, duidelijke identiteit is nodig. Wat uit analyses en rapporten over luxe naar voren komt, is dat de koper niemand spaart, vooral niet degenen die denken gemakkelijk te kunnen winnen met hun naam, geschiedenis en logo.

Natuurlijk, een Kate Moss die op 52-jarige leeftijd terugkeert op de catwalk en de show van het langverwachte debuut van Demna bij Gucci afsluit in een glinsterende zwarte jurk met een diepe rugdecolleté, maakt indruk. Zeker als de decolleté een string onthult met de dubbele G in witgoud, bezet met tien karaat diamanten. Natuurlijk helpt ook de sensualiteit van de naadloze minijurk in zuiver witte kousenstof, gedragen met een femme fatale-attitude. Dit alles draagt bij aan de openheid van het merk voor meerdere manieren van kleden: zeker politiek correct en de juiste weg om niemand ontevreden te stellen. Dezelfde jasjes worden afgewisseld met rokken, legging-broeken en pantalons, “die moeiteloos het kantoor, de bar en alles daartussenin doorkruisen”, zoals in het persbericht staat. “Deze collectie, en meer in het algemeen mijn visie voor Gucci, is gebaseerd op een principe van pragmatisme: het creëren van begeerlijke en authentieke objecten die verschillende mensen kunnen begeleiden, hun dagelijks leven verrijken en hen een goed gevoel geven. Producten die bestaan en zich doen gelden voor wat ze zijn, zonder de noodzaak van pseudo-intellectuele rechtvaardigingen”, legt de creatief directeur van het merk uit.

Over een paar maanden zal luxegigant Kering de balans opmaken van de begeerlijkheid van deze objecten en zien of het ‘vlaggenschip’-merk weer op koers is. Ondertussen is een selectie uit de Gucci Lente-collectie nu verkrijgbaar in geselecteerde boetieks en online, voorafgaand aan de officiële lancering vanaf juli 2026. Voor dames: pumps met horsebit voor 950 euro, een ring met Gucci-handelsmerkkristallen voor 350 euro, een bikerjack met Web-detail voor 6.900 euro, een oversized T-shirt in lichte zijde voor 820 euro, en een grote Bamboo-tote-tas voor 3.600 euro, om een idee te geven.

Ontwerpster Maria Grazia Chiuri maakte haar rentree bij Fendi en presenteerde in Milaan een sensuele en delicate collectie, met bont en leer bewerkt als kant. Als gevestigde ontwerpster met een verleden bij Dior en Valentino, keerde Maria Grazia Chiuri 35 jaar na haar debuut terug bij het Romeinse modehuis. Deze eerste herfst-wintercollectie, co-ed, toonde voornamelijk zwart, wit en groen bont en trok de aandacht van dierenrechtenorganisaties. De modeweek was namelijk ook het toneel van anti-bontprotesten van de Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), die de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) oproept om een bontvrij beleid aan te nemen. “De protesten maken deel uit van een groeiende wereldwijde campagne die op 8 januari is gelanceerd door de Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), die de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) oproept om een bontvrij beleid aan te nemen”, legde CAFT uit in een verklaring.

De aristopunk van Redemption

Van de sensualiteit van Chiuri naar de aristopunk-collectie van Redemption: het werk van creatief directeur Gabriele Bebe Moratti drukte een evenwicht uit tussen nauwgezette, elegante tailoring en punkrock-invloeden uit de late jaren zeventig. Moratti gebruikte delicate materialen zoals lurex georgette, dévoré-fluweel en gehamerd satijn, gecombineerd met stevigere en intensief bewerkte stoffen zoals brokaat, pailletten, geborduurd tweed en imitatieleer. Het kleurenpalet speelt met een mix van paars en rood, naast klassiek zwart en wit, verlicht door metallic accenten.

De hoofdrolspelers van de collectie zijn de jurken, zowel lang als kort. Vloeiend, sensueel, gekenmerkt door diepe decolletés aan zowel de voor- als achterkant.

De Tod’s damescollectie voor herfst-winter 26/27 zet volledig in op vakmanschap en brengt een eerbetoon aan haar excellentie door middel van een koorperformance waarin het gebaar centraal staat. Samen met de ambachtslieden van Tod’s werken meesters van verschillende kunsten live, en geven een demonstratie van de knowhow die de excellentie van made in Italy definieert.

De creatief directeur van Tod’s, Matteo Tamburini, stelt zich een garderobe voor waarin ambachtelijke knowhow en de kwaliteit van materialen, het resultaat van nauwgezet onderzoek en selectie, centraal staan. Leer is de absolute hoofdrolspeler en weerspiegelt de synthese tussen traditie en moderniteit: zadelmakerstechnieken, precieze stiksels en handmatige afwerkingen ontmoeten lichtheid en materiële diepte.

In de ready-to-wear staan ruime en omhullende volumes tegenover meer aansluitende kledingstukken, met verkorte mouwen en een geaccentueerde taille. Iconische stukken zoals de trenchcoat en de peacoat worden opnieuw geïnterpreteerd met sartoriale tailoring. De gewatteerde bomberjack in zacht verouderd kalfsleer maakt de garderobe compleet. De foulardjurken, uitgevoerd in grafische patchwork, sluiten het verhaal af. Het palet doorloopt intense natuurlijke tinten, gebrand karamel, gember en chocolade, gecombineerd met grafische witte en zwarte accenten.

Interessant is ook de collectie van Marco Rambaldi, waar de sartoriale codes worden gesaboteerd met minimale maar radicale ingrepen, zoals het onthullen van de interne constructie van de broek, de rok en het jasje, waardoor een nieuwe klassieker ontstaat.

De traditionele dierenprints worden opnieuw verbeeld als een veelvormige en heterogene fauna, vermomd als dalmatiër, het oudste gezelschapsdier. In de knitwear wordt het idee van het keurige pak ontheiligd en opnieuw uitgevonden in twee richtingen: de matroesjka-twinset, waarbij onder het vest met hartmotief een tweede trompe-l'oeil-twinset verborgen zit, en het trainingspak, het minst klassieke van alle pakken. De collectie is zo gebaseerd op het idee van gelaagdheid en terugkeer.

Het haakwerk keert terug naar het basiselement, het kleedje. Vergroot tot de details zichtbaar worden, of gesluierd als de meest schandalige van alle begrippen. Ook dit seizoen begeleidt Lineapelle de collectie als een rode draad, en integreert zich natuurlijk in ons universum door middel van leer: suède en omhullend, of doorleefd en beschermend. De schoenen, gemaakt in samenwerking met Hispanitas, verenigen Italiaanse visie en Spaanse ambacht in een emotionele elegantie van strakke lijnen, materiële details en meervoudige vrouwelijkheid.

In het thema schoenen presenteerde Santoni tijdens de modeweek van Milaan Aurora, de damescollectie voor herfst-winter 2026, geïnspireerd op dat subtiele licht dat de dageraad voorafgaat, langzaam opkomt en de essentie van de dingen onthult. In deze langzame en kostbare gloed die het winterlandschap van de Marche, de geboortestreek van het merk, omlijst, ontstaat een harmonieuze ontmoeting tussen essentialiteit en luxe. De hoofdrolspeler van de collectie is de Velatura, een handmatige kleurtechniek die de kwintessens van het merk belichaamt. De kleur wordt laag na laag aangebracht, totdat onverwachte diepten, subtiele vibraties en een tonale rijkdom worden bereikt die het natuurlijke karakter van het leer versterken. Onder de modellen die voor het komende koude seizoen worden voorgesteld, vallen de Sibille-pump en de nieuwe Ira Double Buckle op, een verfijnde herinterpretatie van een van de mannelijke iconen van het merk.

Opnieuw staat made in Italy centraal in de samenwerking tussen Springa en Gaia Segattini Knotwear. Het project is ontstaan uit de ontmoeting van twee merken die dezelfde visie delen: uitmuntend vakmanschap made in Italy, bewust hergebruik van middelen en een creatieve benadering van het product. Springa, een Italiaans merk gespecialiseerd in gevulkaniseerde sneakers in een autoclaaf, baseert zijn DNA op experiment, upcycling en samenwerkingen in beperkte oplage. Gaia Segattini Knotwear, een pop-knitwearmerk met productie in de Marche, werkt uitsluitend met restpartijen garen, waardoor elke creatie van nature uniek en niet-reproduceerbaar is. Uit deze affiniteit ontstaat een uniek project: een gevulkaniseerde knitwear-sneaker, de eerste in zijn soort, die vakmanschap, duurzaamheid en een sterke expressieve persoonlijkheid combineert.

De zool is met de hand gemaakt van natuurlijk rubber en gevulkaniseerd in een autoclaaf in Puglia via het exclusieve proces van Springa, terwijl het bovenwerk is gemaakt van gebreide panelen van geregenereerd katoen afkomstig van productieafval uit de Marche-regio.

Om het project compleet te maken, voegt de afneembare pompon aan de zijkant een speelse noot toe die de vrolijke geest van het knitwearmerk oproept. Hergebruik, uitmuntend vakmanschap Made in Italy en pop-expressiviteit komen zo samen in een product dat het concept van de hedendaagse sneaker herdefinieert.

