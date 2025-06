Milaan Fashion Week: SS26-streetstyles met minimalisme en patronen

In Milaan kozen de heren voor grootschalige patronen, maar hielden het verder vrij klassiek en ingetogen. De streetstyle-looks voor lente/zomer 2026 zijn meer ingetogen en minder uitbundige streetwear.

Hieronder een overzicht van de SS26-trends van de straat.

Key-item: Gestreept overhemd

Deze trend is al zichtbaar doordat in de Italiaanse modestad een simpel overhemd met horizontale strepen de straat domineerde. De grootste variatie zat in de dikte van de strepen, die in verschillende overhemdstoffen te zien waren. Qua kleur stonden vooral bruin en blauw met wit centraal. Hierbij werd meestal een casual pantalon gedragen.

Gestreepte overhemden domineren de straten van Milaan (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ruitjespatroon van top tot teen

Naast de strepen waren ook ruitjes een geliefd patroon, waarin men zich van top tot teen hulde. Of het nu in de vorm van een volumineuze mantel, een getailleerd pak of een tweedelig ensemble van overhemd en lendendoek was, dit was misschien wel de meest veelzijdige trend van Fashion Week.

Ruitjespatroon van top tot teen op de straten van Milaan (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Overhemd als broek

In plaats van ‘jasje als broek’ is het deze zomer ‘overhemd als broek’. In Milaan verschenen sommige bezoekers in een bijpassende tweedelige set. De overhemden hebben meestal een casual snit met een losse reverskraag. Vooral bij de zijden varianten ontstaat de indruk dat de dragers hun pyjama buitenshuis dragen. Qua kleur zijn de modellen meestal effen wit of grijs, maar ook enkele kleuraccenten zoals bordeauxrood waren aanwezig.

In plaats van een bijpassend colbert bij de broek, neemt het overhemd het over Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ingetogen kleurenpalet

Over het algemeen waren de looks in Milaan niet zo fel. Zoals ook al te zien was bij de collecties van de herenmodebeurs Pitti Uomo vorige week in Florence, zette de herenkleding meer in op aardetinten, zoals al langer te zien is bij de casual wear aanbieders. Bruin- en groentinten, beige en zandtinten zoals lichtoranje bepaalden ook het straatbeeld in Milaan. Dit kleurenpalet loopt van casual looks tot klassieke stijlen.

Bruintinten, beige en andere herfsttinten domineren in Milaan (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Smalle sjaals

Een van de accessoires die deze zomer een comeback maakt, is de lange, dunne sjaal, die begin jaren 2010 ook al nonchalant om de hals werd gedragen. Of het nu effen was of met een subtiel patroon, de bezoekers presenteerden verschillende varianten. Deze werden meestal gecombineerd met effen kledingstukken in zwart, wit of grijs, zodat de sjaal alle aandacht kreeg.

SS26: Lange, dunne sjaals zijn terug in de herengarderobe Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Korte broeken

Ondanks de warme temperaturen werden er vooral lange broeken gezien. Als de bezoekers toch voor een korte broek kozen, volgden ze trendsetter Prada, wiens korte broeken ook in de huidige collectie steeds korter worden.

Na wijde en losse shorts worden deze nu dus ook op straat weer wat korter en smaller, maar blijven, in tegenstelling tot Prada’s huidige voorstel, nog wel zichtbaar. De keuze varieert van sportieve modellen tot speelse varianten met patronen en klassieke modellen, afgewerkt met een leren riem.

De shorts worden weer korter in Milaan (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight