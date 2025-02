Milan Fashion Week 2025/2026: K-Way® presenteert de R&D FW25-collectie in Museo della Permanente

K-Way® heeft op 25 februari officieel zijn jubileumjaar afgetrapt met een spectaculaire modeshow tijdens Milan Fashion Week. Zestig jaar geschiedenis, innovatie en stijl werden gevierd in het Museo della Permanente in Milaan, dat voor de gelegenheid werd omgetoverd tot een ruimte waar kunst en mode in dialoog treden. De show, waarin de R&D FW2025-collectie werd gepresenteerd, vormde het begin van een reeks festiviteiten en initiatieven waarmee het merk zijn erfgoed en toekomstvisie in de kijker zet.

Kijken naar de toekomst zonder het verleden uit het oog te verliezen: dat is de filosofie waarmee K-Way® zijn jubileum viert. De installatie, samengesteld door de internationaal gerenommeerde kunstenaar Agostino Iacurci, omarmt de nieuwe collectie en transformeert de ruimtes van het Museo della Permanente in een poëtisch universum dat verwijst naar de kenmerkende elementen van K-Way®: regen en wind.

Credits: K-Way

Het jubileum is de perfecte gelegenheid om de archieven opnieuw te ontdekken en eer te betuigen aan het visionaire kledingstuk waarmee alles begon. Het startpunt kan alleen maar de Le Vrai zijn, de regenjas die generaties sinds 1965 heeft beschermd. In de FW25-collectie is de Le Vrai niet alleen een iconisch kledingstuk, maar een ware bron van inspiratie. Hieruit ontstaat een lijn die zijn grenzen verlegt en de jas herinterpreteert met moderne en gedurfde ontwerpen. De shell outerwear-stukken nemen opnieuw het voortouw en blijven de essentie bewaken van waar alles begon. Strakke lijnen, zonder zware vulling, vormen een esthetiek die inspeelt op de behoeften van gematigd koude temperaturen, met outfits waarin layering opnieuw het sleutelwoord is. Bij sommige stukken wordt de shell verrijkt met een binnenlaag van wollen jersey, wat extra warmte biedt.

Een opvallend model binnen de collectie is de cape, een emblematisch stuk dat het creatieve proces van de collectie weerspiegelt. De cape grijpt conceptueel terug naar de legendarische Le Vrai – oorspronkelijk ontworpen als cape – maar wordt nu heruitgevonden met een modern design en functionaliteit die zijn rol volledig herdefinieert.

Credits: K-way

De ode aan de oorsprong vertaalt zich ook in een krachtige viering van kleur. De K-Way®-catwalk bruist van energie, terwijl iconische kleuren – blauw, geel en oranje – samensmelten met verfijnde tinten zoals bordeauxrood, wat een palet vormt dat de levendigheid van het merk eert. Kleur is hier niet zomaar een detail, maar het kloppende hart van een collectie die spreekt met lef en optimisme. Net zoals de iconische driekleurige rits, die in deze collectie niet alleen functioneel is, maar ook wordt herwerkt als decoratief element.

Innovatie blijft een kernwaarde van K-Way®. De praktische opvouwbaarheid van de jas in een verborgen binnenzak – een van de kenmerken die K-Way® tot een icoon van veelzijdigheid hebben gemaakt – wordt in deze collectie heruitgevonden als een esthetisch element in onmiskenbare externe zakken, die transformeren in zichtbare en onderscheidende details.

De FW25-collectie gaat verder dan outerwear. Lichtheid, functionaliteit en dynamiek komen samen in iconische looks, gestyled door Elena Tejedor, die opnieuw het belang van layering benadrukken. Zachte knitwear, wollen en nylon rokken die spelen met materiaalcontrasten, cargobroeken met een elegante snit en Scuba-jurken die de lichaamsvorm op subtiele wijze accentueren. De silhouetten verkennen klassieke vormen, maar herinterpreteren deze met een eigentijdse, verfijnde touch, waardoor een moderne en dynamische vrouwelijkheid ontstaat.

Credits: K-Way

Sommige kledingstukken doorbreken conventies, zoals het gewatteerde bodystuk met geplooide stof, dat een speelse verrassing en frisheid toevoegt aan een collectie die innovatie en traditie in balans houdt.

Als aanvulling op de collectie introduceert K-Way® een capsulecollectie in samenwerking met CAHU, met tassen vervaardigd uit PVC – het kenmerkende materiaal van het Parijse merk – en het iconische nylon van de Le Vrai 4.0. De combinatie van materiaalcontrasten, een strak en functioneel ontwerp en een levendig kleurenpalet hebben elk stuk omgevormd tot een accessoire dat perfect de geest van beide merken weerspiegelt.

Een continu gesprek tussen verleden en toekomst, waarbij het verleden nooit als een beperking wordt gezien, maar als een fundament om op verder te bouwen. K-Way® herschrijft zijn geschiedenis niet, maar verrijkt en herinterpreteert deze met vakmanschap, terwijl het zich met dezelfde innovatieve geest die het tot een icoon heeft gemaakt naar nieuwe horizonten begeeft.

Veel bekende gezichten wilden deze show van K-Way niet missen. Zo zagen we Marta Sierra, Ed Westwick, K-popster Shownu en nog veel meer in het publiek.