Milan Fashion Week: Gucci's Twinburg show zet tweelingen in de spotlight

Gasten van Gucci's SS23 presentatie zagen een catwalk waarop twee gelijktijdige shows plaats leken te vinden, tot ongeveer halverwege de show een scheidingswand werd opgetild om een identieke ‘tweeling’ te onthullen.

Dit was Gucci's Twinburg, een collectie van 68 identieke looks, gedragen door identieke tweelingen. In een verklaring zei Gucci: "Symmetrie wordt gezocht en gezien, zelfs als ze er niet is. Het bestaan wordt niet bepaald door de zichtbare wereld en wordt overschaduwd en genuanceerd door datgene wat in de tussenruimte ligt."

Op de achtergrond waren foto's van Mark Peckmezian te zien, die met een reeks portretten mensen kennis liet maken met de visie achter de laatste modeshow van het modehuis.

Creatief directeur Alessandro Michele is de nakomeling van een eeneiige tweeling - zijn moeder en tante zijn een tweeling - en heeft zelf van dichtbij kunnen ervaren hoe ondoordringbaar en onverklaarbaar deze aangeboren band is. In de wereld van Gucci, zoals te zien op de catwalk, zou er geen plaats zijn voor verdeeldheid.

Geen ruimte voor verdeeldheid

Aan de vooravond van de nieuw gekozen extreem-rechtse regering in Italië is de vrijheid van het individu en diversiteit nog nooit zo in het geding geweest. Vandaar de felrode glitterjacks met daarop de tekst Fuori!!!, wat in het Engels losjes vertaald kan worden naar 'out'. Dit was ook de naam van een homorechtenblad van de Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Na de show zegt Michele: "We hebben recht op vrijheid. We hebben gevochten om te zeggen dat het om vrijheid ging."

Toen de modellen naast elkaar liepen, hand in hand, was het idee dat mensen samen sterker zijn, voelbaar. De gebruikelijke Gucci kenmerken waren in de verschillende looks zichtbaar: de genderloze blouses met strikken, de caleidoscopische tweedelige sets (in bloemen, jacquard of in een felgekleurde sportkleding vibe; in luipaard, chinoiserie of simpelweg glinsterend) met gelaagde details, abstracte verwijzingen en een flinke dosis eclectische accessoires, zoals zonnebrillen met kettingen. Het geheel was een smeltkroes die teruggreep naar de jaren tachtig. Gremlins, de wezens uit Steven Spielbergs beruchte film uit 1984, maakten een comeback op tassen, borduursels en bovenop glijbanen.

Hun eigenzinnige aanwezigheid deed geen afbreuk aan Michele's humanistische visie, de vrijheid om te dromen, ons te kleden en te zijn wie we durven te zijn.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.