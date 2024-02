Milan Fashion Week lanceert initiatief tegen discriminatie: 'Binnen een jaar resultaat'

Dinsdag tekenden drie Italiaanse organisaties een overeenkomst dat als doel heeft gelijkheid binnen de mode-industrie te bevorderen. De Italiaanse mode-raad (Camera Nazionale della Moda Italiana, CNMI), de non-profit genaamd African Fashion Gate (AFG) en de antidiscriminatiebureau van de Italiaanse overheid (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, UNAR) zijn het met elkaar eens: er moet meer gedaan worden om discriminitie "op te sporen, te identificeren en te bestrijden".

Het initiatief start met een breed onderzoek naar de ervaringen van vrouwen, mensen van kleur en andere ondervertegenwoordigde groepen in de industrie. Zowel modemerken als retailers worden onder de loep genomen. Tijdens de conferentie op de dinsdag van Milan Fashion Week in de Fashion Hub (Sala Parlamentino) in Palazzo Giureconsulti werd aangekondigd dat modeblogger Tamu McPherson de voorzitter van Diversiteit en Inclusie wordt bij CNMI.

De voorzitter van CNMI, Carlo Capasa, laat aan The Associated Press weten dat hij hoopt binnen een jaar resultaten te kunnen delen van het initiatief. "Ik denk niet dat een vereniging als de onze het (discriminatie)probleem kan oplossen, of dat het heel eenvoudig zou zijn om het op te lossen. Ik denk dat we kunnen proberen een kleine bijdrage te leveren," zei Capasa, eraan toevoegend dat de rol van de overheid cruciaal is.

Capasa laat weten dat CNMI eerder een poging heeft gedaan om discriminatie in de mode-industrie te bestrijden, maar dat het vaststellen van cijfers werd belemmerd door privacybeperkingen die hij met het nieuwe onderzoek hoopt te omzeilen.

De Italiaanse mode-industrie staat sinds de Black Lives Matters beweging van juli 2020 onder druk. De industrie wordt onder de loep genomen door het tekort aan mensen van kleur in leidinggevende posities.