Milan Fashion Week mannenmode highlights: Tailoring en hoog niveau van elegantie

Kleermakerswerk en elegantie stonden centraal op de mannenmode catwalks van de Milan Fashion Week en belichamen een centraal thema dat van vitaal belang is voor het mode-DNA en de bedrijven van het land. Deze elementen hebben Italiaanse merken altijd langdurig succes gebracht. In een wereld die constant in beweging is, rijst de vraag: waarom veranderen wat al werkt?

Gucci

Sabato De Sarno's debuutcollectie voor mannen op de catwalk bij Gucci leidde tot verdeelde meningen. Het ingetogen palet van de collectie bevatte stilistische details zoals choker halskettingen en lange dandy stropdassen, waardoor de aandacht misschien weggetrokken werd van een duidelijke visie. Naast pakken met gekruiste haakjes en contrasterende revers, toonde De Sarno ook leren bovenkleding en logotassen, items die Kering waarschijnlijk geen windeieren zullen leggen. Ondanks wat kritiek ligt het echte oordeel in hoe De Sarno's aanbod aanslaat bij het winkelend publiek, en tijdens de Milan Fashion Week waren de Gucci winkels vol met klanten.

Gucci FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prada

Prada koos voor een subversieve benadering in haar FW24 collectie en richtte zich op de basis en vertrouwde aspecten van mode. De show, die zich afspeelde tegen een juxtapositie van een kantoorinterieur en een natuurlijk landschap, was gericht op het weerspiegelen van de omgeving en de seizoenen. Prada's nadruk op de stropdas, die een minder strenge en meer intellectuele interpretatie bood, benadrukte de basic maar toch casual vibe van de collectie. Trenchcoats, colour-block broeken en sandalen droegen bij aan een meer ontspannen esthetiek.

Prada FW24 Look 1 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

JW Anderson

De collectie van JW Anderson omarmde dit seizoen een nieuwe sensibiliteit die meer geworteld was in de realiteit dan in artistieke nieuwigheid. De vraag van het winkelpubliek naar minder gimmicks en meer echte kleding werd beantwoord met plezier en echtheid van meneer Anderson. De collectie, met oversized trenches met riem en bomberjacks, toonde een evenwichtige mix van persoonlijkheid en functionaliteit.

JW Anderson FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zegna

De minimalistische styling van Alessandro Sartori heeft Zegna nieuw leven ingeblazen en de klassieke wortels met precisie verfijnd. De collectie, scherp en slank, stelde een compleet kledingsysteem voor met veelzijdige stukken die vrijheid en moeiteloosheid aanmoedigen. Hoewel sommigen de strenge snit misschien te scherp vinden, toonde de kunstige gelaagdheid van wol en kasjmier Zegna's toewijding aan moderniteit en traditie.

Zegna FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Giorgio Armani

In zijn negentigste decennium blijft Giorgio Armani's meesterschap van zachte tailoring de hoeksteen van het merk. Dit seizoen zijn de proporties en het silhouet versoepeld, met een voorkeur voor zachte, ongestructureerde schouders en een ontspannen pasvorm. De ingetogen luxe van de collectie, gekenmerkt door subtiele texturen en hoogwaardige stoffen, illustreerde Armani's blijvende balans tussen hedendaagse mode en traditioneel kleermakerswerk.

Giorgio Armani FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Setchu

Satoshi Kuwata van Setchu, de winnaar van de 2023 LVMH-prijs , toonde een frisse kijk op hedendaagse elegantie, waarbij hij putte uit zijn ervaring op Savile Row. De collectie was geraffineerd zonder al te formeel te zijn, met stukken die naadloos bij elkaar pasten.

Setchu AW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

DSquared2

De DSquared tweeling, Dean en Dan Caten, brachten hun kenmerkende krachtige energie naar Milaan Fashion Week. Terwijl het showmanschap de diepte in de collecties vaak overschaduwt, toonde hun futuristische schowlocatie modellen die van de ene kant naar de andere kant overgingen in volle glamour. Dean Caten's verschijning in vol ornaat op George Michael's "Freedom 90" voegde een vleugje humor toe aan de levendige presentatie.

DSquared2 FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Fendi

Silvia Venturini Fendi beschreef de collectie als een tegenstelling van stad en platteland, met de nadruk op de dialoog tussen stedelijke en landelijke elementen, traditie en technologie. De bovenkleding bestond uit blousonjacks en peacoats van dekenwol, omgekeerd lam en het zachtste leer. Fendi introduceerde innovatieve samenwerkingen, waaronder een Fendi x Devialet Mania draagbare luidspreker en updates voor de Peekaboo tas, die de toewijding van het merk tonen om erfgoed te combineren met hedendaagse flair.

Fendi FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.