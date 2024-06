Milan Fashion Week mannenmode highlights

De mannenmodeweek in Milaan heeft zichzelf gevestigd als een van de belangrijkste platforms voor ontwerpers en merken, waar mode als een entiteit van creativiteit en commercialiteit gelijkwaardige broers zijn. Er gaat niets boven een maatpak, handgemaakt in een Italiaans atelier, met stoffen van een van de geduchte wevers of fabrieken van het land.

Zegna

Dit was het geval bij Zegna, waar artistiek directeur Alessandro Sartori de unieke eigenschappen van de meest essentiële zomerstof vierde: linnen. Het vlas voor Zegna's linnen komt uit Frankrijk. Na de oogst worden de vezels naar Italië gestuurd om door hun eigen fabrieken te worden omgezet in hun luxe linnenstoffen, genaamd Oasi Lino. Op de catwalk werd de collectie uitgevoerd in diverse lichtgewicht pakken en verfijnd maatwerk, in een palet van lichtbeige en oker tot warme zonsondergangkleuren en marineblauw. Leren jassen en accessoires waren even zacht, waarbij Sartori het silhouet van stijfheid had ontdaan en in plaats daarvan een ontspannen verfijning aan Zegna's trouwe klantenkring had gebracht.

Zegna mannenmode SS25 Look 6 Credits: Spotlight Launchmetrics

Giorgio Armani

Bij Giorgio Armani heeft een unieke visie op gedeconstrueerd maatwerk het merk door de decennia heen in de mode gehouden tijdens verschillende eb en vloed van tijdloze mode. Voor lente/zomer 2025 vatte de eerste look van meneer Armani op de catwalk, een jasje met opgestikte zakken in grijs gemêleerd over een jersey T-shirt en een loszittende broek, de elegantie samen van wat het is om Armani te dragen. Terwijl de looks bij Emporio Armani jonger en minder klassiek zijn, werd er voor SS25 zeker meer huid getoond. Dezelfde zachtheid en hetzelfde gemak van het silhouet zijn terug te voeren op de visionaire oprichter. Ondanks de grilligheid van de mode zijn de codes van meneer Armani nooit veranderd.

Giorgio Armani mannenmode SS25 Look 4 Credits: Spotlight Launchmetrics

Dunhill

Elegantie was ook een kenmerk bij Dunhill, waar verfijnde Britse klassiekers een stijlvol akkoord vormden in de tuinomgeving die tevens dienst deed als catwalk. Creatief directeur Simon Holloway had geen trucjes of trends nodig om te laten zien dat meesterlijk snijden, eenvoudige styling en luxueuze stoffen de man maken. En hoewel dit kledingstukken voor heren zijn, was het niet zo chic dat het alleen een garderobe voor CEO's en James Bond is. Een autojas van dubbelzijdig linnen of een suède karamelkleurige trenchcoat zijn de soort basisstukken die nog vele seizoenen klassiekers in je garderobe zullen blijven. De tassen en loafers stonden op menig verlanglijstje.

Dunhill mannenmode SS25 Look 7 Credits: Spotlight Launchmetrics

Prada

Prada richtte zich dit seizoen op stedelijke stijl en jeugdigheid. Hoogtepunten zijn de korte truien en gekrompen overhemden. "Soms, als je ouder wordt, begin je veel na te denken en beperk je jezelf", vertelde co-creatief directeur Raf Simons na de show backstage aan verslaggevers. "De geest van de jeugd is fris. Als je jong bent, ga je gewoon - en die geest houden we van."

Dit resulteerde in onzichtbare draden die in overhemden werden genaaid om kragen te draaien, de lengte te verkorten en de perfectie te verstoren. Hoewel het een simpele marineblauwe V-hals was die de show opende, waren kleurrijke jassen met oversized knopen en mouwen die tot ver boven de pols waren afgeknipt meer een statement van kunstmatigheid dan iets om naar te verlangen, zelfs voor de jeugd. Nieuwe schoenenontwerpen combineerden een golfschoen met een Mary Jane-vorm, allemaal voorzien van kwastjes en gespen of een platte schoen met een metalen neus. De broeken van wollen visgraatmotief en Prince of Wales-ruiten waren extra lang gesneden, in contrast met de cropped topjes, waardoor een vleugje buik zichtbaar werd.

Het bedenken van een bestaansreden voor de collectie van elk seizoen, waarbij een doel moet worden geformuleerd dat verder gaat dan alleen kleding, is een uitdaging waarmee alle ontwerpers, hoog, laag, gevestigd en nieuw, te maken hebben. Elk merk kent triomfen en beproevingen, en Prada's voorstel viel dit seizoen precies in het laatste.

Prada mannenmode SS25 Look 4 Credits: Spotlight Launchmetrics

JW Anderson

Bij JW Anderson gaat kleding altijd gepaard met een knipoog. Het begon met de eerste look van een oversized dekbedjas, compleet met matrasstiksels op de bolvormige gebreide sweaterjassen, die een gigantisch gehaakt touw hadden, maar er werkelijk buitenaards uitzagen, gedragen met slordige laarzen. Leren jassen hadden overdreven kragen en schouderbedekkingen, en een waterval van strikken in regenboogtinten, gegolfd van de nek tot de dij. Overdrijving is in feite de sleutel tot Anderson Zeker verkopers zijn onder meer het Guinness-biersweatshirt, de tuniek, jassen en de Real Sleep-bommenwerper. Anderson blijft verbazen.

JW Anderson mannenmode SS25 Look 7 Credits: Spotlight Launchmetrics

Gucci

Sabato De Sarno's Gucci-collectie bevatte superkorte shorts en grafische surfshirts. De collectie werd gekenmerkt door draagbare kleding, zo houdt De Sarno vast, ondanks kritiek van de modepers. De accessoires en modeartikelen vonden echter weerklank bij de klanten. Puntige loafers, gedragen met sokken, zijn een eigen leven gaan leiden in memes op sociale media. Een merk zo groot als Gucci moet verkopen, en tot nu toe lijken de accessoires en kleding die in de winkels te vinden zijn, weerklank te vinden bij klanten, zo niet bij de wispelturige modepers.

Gucci mannenmode SS25 Look 8 Credits: Spotlight Launchmetrics

Valentino

Wat de pers wel enthousiast maakte, was het onverwachte lookbook bij Valentino, waar Alessandro Michele zijn debuutcollectie onthult. Deze zou hij pas laten zien tijdens de damesmodeshow in september tijdens de Milan Fashion Week. Wellicht daarom noemde Valentino de Pre-Spring 2025 collectie ‘Avant le Debut’ (vóór het begin).

Een totaal van meer dan 170 looks voor zowel mannen als vrouwen vormden een nieuwe reis voor Valentino. Op het eerste gezicht lijkt deze een vergelijkbare esthetiek te hebben als Michele's ontwerpen bij Gucci. Maar dit is niet het geval. Valentino is in de eerste plaats een haute couturehuis, met een atelier dat de meest ingewikkelde ontwerpen beheerst die in de kostbaarste stoffen zijn verwerkt. Dit brengt Michele's mix van het sierlijke naar een nieuw rijk van verfijning zonder schoonheid op te offeren voor het absurde.

Oprichter Valentino is zelf nooit een minimalist geweest, en als Michele in slechts twee maanden tijd een resortcollectie op de markt kan brengen, zullen de verwachtingen voor de hoofdlijn van september hooggespannen zijn.

Valentino Resort SS25 Look 38 Credits: Spotlight Launchmetrics

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Susan Zijp.