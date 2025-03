Milan Fashion Week: Roem voor Fendi, tegenslag voor Gucci

De Milan Fashion Week ging donderdag verder te midden van een herschikking in de creatieve leiding van prestigieuze modehuizen. Onder hen Fendi, dat het publiek betoverde met een jubileumshow als eerbetoon aan zijn roots, en Gucci, dat zich nog steeds in een crisis bevindt.

En de verschuivingen in de modewereld gaan door: Woensdag kondigde Jil Sander het vertrek aan van creatief directeuren Lucie en Luke Meier. De show van woensdagochtend was dus de laatste voor het duo na acht jaar aan het roer van het Duitse merk, dat deel uitmaakt van de Italiaanse OTB Group van Renzo Rosso.

Jil Sander, najaar 2025. Image: ©Launchmetrics/spotlight

Woensdag, de tweede dag van de modeweek, werd ook gekenmerkt door een andere belangrijke gebeurtenis die achter de schermen voor opschudding zorgde: de jubileumshow ter ere van Fendi's 100-jarig bestaan, en de eerste catwalkpresentatie sinds het vertrek van Kim Jones in oktober.

Er gaan geruchten over wie hem zal opvolgen, maar in de tussentijd kan het huis rekenen op Silvia Venturini Fendi om de interim-leiding op zich te nemen: De kleindochter van oprichters Edoardo Fendi en Adele Casagrande Fendi, die normaal gesproken de creatieve leiding heeft over de herencollecties en damesaccessoires, presenteerde een collectie die de essentie van het Romeinse modehuis vierde.

Het verhaal van Fendi en zijn DNA vertellen stond centraal in dit project, waarin bijna 90 looks werden getoond. "Ik wilde niet te veel tijd besteden aan het doorspitten van de fysieke archieven. Voor mij gaat Fendi 100 meer over mijn persoonlijke herinneringen - echt of ingebeeld - aan wat Fendi was en wat Fendi vandaag de dag betekent", aldus de ontwerpster.

Silvia Venturini Fendi benadrukte het werk van de ateliers in bont- en leercreaties: geribbelde hertenleren en omkeerbare suède jassen, glinsterende Op Art-jassen zonder print, maar met zachte geometrische intarsia. Trompe-l'oeil voor lamsleren stukken die eruit zagen als nerts of vos, leren patchwork en gewatteerde satijn.

Fendi najaar 2025. Image: ©Launchmetrics/spotlight

Door de collectie heen riep een crescendo van kleuren de nuances van Rome in de schemering op - lauriergroen en bosgroen, grafiet, chocolade en petrolblauw - culminerend in de levendige tinten van zijn eeuwige zonsondergangen in kaneel en terracotta, bubblegumroze, scharlakenrood en poederroze, wat het modehuis een staande ovatie opleverde.

De stilte voor de storm

Bij Gucci, zonder Sabato de Sarno, wiens creatieve leiding twee jaar duurde voordat hij begin februari werd ontslagen, werd een catwalkpresentatie opgevoerd die duidelijk meer geïnspireerd was door het erfgoed van het merk dan door de signatuur van de Sarno. Kleuren, het dubbel-G-logo, verwijzingen naar de geschiedenis met looks uit de jaren '70 en '90, en leerbewerking, zoals het modehuis het graag ziet.

Gucci najaar 2025. Image: ©Launchmetrics/spotlight.

De sfeer was natuurlijk bijzonder, met alle teams die het publiek aan het einde van de show begroetten. Het Romeinse modehuis verkeert al jaren in ernstige problemen: eigenaar, de Franse luxegroep Kering, zag zijn winst in 2024 kelderen, gedreven door de daling van 23 procent in de omzet van zijn vlaggenschipmerk.

En met de komst van de Sarno, iets minder dan anderhalf jaar geleden, verlieten meer dan 150 werknemers Rome om hem naar Milaan te volgen. Hun toekomst is nu onzeker.

"Het management had 12 maanden ondersteuning beloofd, maar na deze periode, in een stad als Milaan, waar het leven 30 tot 40 procent duurder is dan in Rome, zonder structurele loonsverhogingen, waren velen gedwongen ontslag te nemen", klaagt Anita Ferri, vakbondsvertegenwoordiger van Filctem Cgil, bij Gucci.

"Zelfs nu is er grote angst, want alle nieuwe creatief directeuren nemen meestal hun teams mee en dus heeft de herschikking gevolgen op andere niveaus. Wij geloven dat dit de stilte voor de storm is."

In het geval van Bottega Veneta volgde op het vertrek van Matthieu Blazy naar Chanel onmiddellijk de aankondiging van de komst van Louise Trotter. Het Venetiaanse huis heeft daarom gekozen voor een andere strategie: dit seizoen niet op de catwalk presenteren om tijd te laten voor de overdracht. Trotter zal haar eerste collectie presenteren in september 2025.