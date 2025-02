Lucie en Luke Meier beëindigen samenwerking met Jil Sander

Een paar uur na de presentatie van de herfst-wintercollectie 2025 in Milaan, tijdens de tweede dag van de modeweek, kondigt Jil Sander de scheiding aan van de twee creatief directeuren Lucie en Luke Meier, die "in onderling overleg hebben besloten dat deze collectie de laatste van hun samenwerking zal zijn".

De vandaag in Milaan gepresenteerde collectie is hun laatste voor Jil Sander

Renzo Rosso, president van Otb Group, eigenaar van het merk Jil Sander, "wil Lucie en Luke bedanken voor hun visie, passie voor uitmuntendheid en toewijding aan het merk", aldus de verklaring.

"De ontwerpers willen van deze gelegenheid gebruik maken om hun diepe dankbaarheid te uiten aan Otb en de Jil Sander-teams die consequent hun energie, passie en talent aan dit project hebben gewijd, en zijn trots op het werk dat ze samen met zulke geweldige mensen hebben verricht. Een speciale dank gaat ook uit naar de heer Rosso," aldus Lucie en Luke Meier, die sinds 2017 de creatieve leiding van het merk hebben gehad.

Sinds begin februari is Serge Brunschwig de nieuwe CEO van het label dat in 1968 werd opgericht door Jil Sander. Het merk is wereldwijd aanwezig met een netwerk van 70 boetieks en is verkrijgbaar bij meer dan 300 multibrand retailers.

Brunschwig heeft een lange carrière in de internationale luxesector. Hij kwam in 1995 bij LVMH en heeft in de loop der jaren verantwoordelijke posities bekleed bij verschillende bedrijven van de Franse groep. Hij was CEO en President van Fendi, President van Dior Homme, COO van Christian Dior Couture en CEO van Celine, naast internationale managementposities bij Louis Vuitton en Sephora.