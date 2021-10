Milan Fashion Week SS22: Streetstyle Looks

Milan Fashion Week is net ten einde en wij beschikken over de beste streetstyle looks.

De Italiaanse stad staat bekend om zijn hoge temperaturen. Desondanks draait het op de straten van Milaan niet alleen om kort, korter en kortst. Laagjes en stevige stoffen suggereren dat de herfst ook hier in aantocht is. Maar de looks blijven ‘hot’. FashionUnited maakte een samenvatting van de hotste trends van dit seizoen op de straten van Milaan.

Vuur en vlam

De natuurspektakels die zich in printvorm op deze looks bevinden maken een echte impact. Of het nu all-over bliksemschichten en vuurprints op T-shirts, broeken en rokken betreft of verwerkt in het T-shirt van je favoriete band, dragers van deze look zijn helemaal on-trend. De stijl die in de jaren 90 en vroeg in de jaren 2000 zo populair was wordt voornamelijk gezien op oversized stukken en in laagjes gedragen.

Foto: Nick Leuze

Shorts en Laagjes

Shorts zien we vaak onder lange lagen, gedragen met blote benen. Als alternatief kunnen ze worden gecombineerd met panty’s met motief die ook de benen benadrukken.

Het assortiment broeken varieert van sportieve shorts tot stukken met rechte pijpen gemaakt van steviger materiaal. En de combinaties zijn ook heel anders. Oversized blazers en crop tops worden gedragen met lange wollen jassen en hoge coltruien. Wat kleur betreft, valt er geen duidelijk thema te bespeuren, hoewel broeken vaak in eenvoudige tinten zijn uitgevoerd zoals zwart of bruin.

Foto: Nick Leuze

Grote silhouetten

Dit seizoen zien we pompeuze silhouetten niet alleen op de catwalk maar ook op straat. Dragers concentreren zich op het samenspel tussen een strakkere pasvorm bovenop en een wijder silhouet eronder. Deze combinatie zien we in volumineuze lange rokken en jassen die onderaan wijd uitlopen, maar ook in opbollende pofjurken die vanaf de taille wijd uitlopen en dan weer strakker worden bij de zoom. Afhankelijk van het kledingstuk variëren de stoffen van licht en vloeiend tot stevigere materialen zoals vinyl.

Foto: Nick Leuze

Opengewerkte details

Uitsnijdingen hebben hun stempel gedrukt op de collecties van de afgelopen seizoenen, vooral in het straatbeeld, en werden nu weer gespot in Milaan. Zowel kleine als grote uitsnijdingen zagen we terug in tops met spaghettibandjes, jurken en zelfs blazers. Opvallend is dat de uitsparing zich vaak aan de linker kant bevindt en meestal beperkt is tot maar een uitsnijding.

Deze stijl kan gecomplementeerd worden door te spelen met asymmetrie, vooral in jurken, bijvoorbeeld met één blote schouder of met het accent op één been met een uitsnijding.

Foto: Nick Leuze

De blote schouder

Maar zelfs zonder uitsnijdingen worden de schouders vaak ontbloot, vooral ééntje bij elegantere blouses en jurken. De blote schouder, waar hiermee het accent op wordt gelegd, bepaalt de complete, enigszins eenvoudig ogende look, dankzij het ingetogen gebruik van kleuren zoals grijs en bruin.

Complementeer de outfit met gouden statement kettingen en andere accessoires zoals zonnebrillen en kleine oorbellen.

Foto: Nick Leuze

Sjaals

Naast grote zonnebrillen en kettingen zijn sjaals ook een populaire accessoire en bieden daarbij ook bescherming tegen de zon. De mogelijkheden variëren van geknoopt on de kin voor de open-dak look, waarbij het uiteinde over de schouder wordt gedragen, tot de do-rag – een strakke sjaal om het hoofd gebonden ter bescherming en styling van bepaalde haartypes.

De sjaals worden gecombineerd met wijde jassen en poncho’s, en ook oversized blazers. Wat kleur betreft, kiezen de dragers voor monochrome sjaals voor een mooi contrast met outfits in gedempte kleuren.

Foto: Nick Leuze

Over-de-knieën

Statement looks kunnen ook met de juiste schoenen worden gecreëerd. Over-de-knie laarzen zijn altijd een goede keus, vooral in het overgangsseizoen. Combineer ze met een oversized blazer of een oversized leren jack voor looks die geschikt zijn voor zowel warm als koud weer.

Over-de-knie looks variëren van vlak boven de knie tot hoog op de dij. En er is ook veel keuze wat de vorm en kleur betreft, zoals zwarte leren laarzen met een dikke zool of felblauwe hoge hakken.

Foto: Nick Leuze

De blauwe kleurtrend

Milaan lijkt dit seizoen een voorkeur te hebben voor blauw. De Pantone kleur van 2020 is in allerlei vormen en stijlen terug te zien. Maar dragers beperken zich niet alleen tot ‘Klassiek Blauw’ (Pantone kleur van het jaar 2020), maar gaan voor het hele blauwe palet – van licht babyblauw tot diep marineblauw.

Vrouwen laten zich niet beperken in hun keuze voor kleurencombinaties. Ton-sur-ton en wilde blauwe kleurschakeringen komen allemaal voor. Maar het samenspel met andere kleuren, zoals paars en bruin, is ook populair.

Deze verscheidenheid zien we ook in de kledingstukken, van overhemden en tops tot jacks en jassen. De look wordt afgewerkt met details zoals manchetten en kragen van bont, accessoires zoals hoofddoeken en zonnebrillen, en ook schoenen.

Foto: Nick Leuze

Foto: Nick Leuze